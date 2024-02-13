Четыре опорных пункта ВСУ в районе Новомихайловки были заняты штурмовой группой всего из шести человек. Ни иностранные наёмники, ни «боевая химия» украинцев, ни обстрелы со стороны ВСУ не смогли остановить подразделение Артиста, с которым корреспонденту RT удалось пообщаться после его возвращения с боевого задания.

Донецкая зима непостоянна. Ещё вчера все приметы войны здесь были спрятаны под слоем ослепительно белого пушистого снега, а сегодня их снова обнажил моросящий дождь. Ящики из-под БК, обломки кирпичей и полуразрушенные постройки, напоминающие об опасности прилётов. Колеи, по которым вдоль порубленной осколками лесополосы техника уходит на позиции, снова заполнились водой.

Однако, несмотря на погоду, подразделения ВС РФ продолжают идти вперёд на нескольких участках Южно-Донецкого направления. Определённые успехи уже есть в районе Новомихайловки.

Командир роты отряда «Шторм» гвардии старший лейтенант с позывным Артист как раз только что вернулся оттуда.

RT

«ВСУ хорошо оснащены, но плохо подготовлены и деморализованы. Их всех силком на фронт отправляют, ногами пинают на позиции. Они очень боятся близкого контакта с нами», — рассказывает RT 24-летний офицер.

Он воюет уже восемь месяцев. Его подразделение отбивало летнее контрнаступление ВСУ в районе Новодонецкого, занимало и удерживало рубежи в Урожайном, обороняло Новомайорское. Теперь Артист и его рота работают в районе Новомихайловки, где украинские войска терпят неудачу за неудачей.

Лейтенант не исключает, что для поднятия боевого духа украинских солдат специально накачивают какими-то стимуляторами.

Сам Артист с неестественным поведением боевиков ВСУ столкнулся в недавнем бою.

«Мы попадали по ним так, что они уже должны были быть «двести», но они, как зомби какие-то, продолжали шевелиться и тянуться к оружию», — объясняет офицер, который вместе с пятью бойцами сумел захватить сразу четыре опорных пункта врага.

«Польская аптечка»

«Украинцы били по нам «стволкой» и 120-мм миномётом. У них были пристреляны две гаубицы М777, а с одной из сторон по лесополосе, откуда наша группа начинала движение, работали снайпер и пулемёт», — вспоминает Артист начало этого штурма.

RT

Чтобы защититься от стрелкового огня, было установлено дымовое заграждение, и только после этого группа выдвинулась к первому опорнику. С ним, по словам гвардии старшего лейтенанта, проблем не возникло. Четверо украинских военнослужащих, находившихся там, были сразу же уничтожены.

Но так же просто занять второй опорный пункт не получилось. Именно в этом опорнике, по мнению Артиста, и находились накачанные химией вэсэушники. Они стали закидывать штурмовиков гранатами и ранили одного бойца.

«Кроме украинцев, в опорнике находился иностранный наёмник с польскими документами. Видимо, он был у них старшим, — предполагает офицер. — В его рюкзаке мы нашли аптечку с кучей различных медикаментов. Как я понимаю, помимо стандартного набора для таких случаев, были там и какие-то стимулирующие препараты».

«Сбежали, бросив товарища»

После зачистки ещё одного опорника штурмовая группа подошла к последнему, самому мощному и большому. Он был с множеством блиндажей и ходов сообщения.

RT

«Нас там снова стали закидывать гранатами, бросили порядка 20 штук. Кроме этого, с их стороны подлетели четыре «птички» со сбросами и два камикадзе (FPV-дрона. — RT). Я связался с нашей группой прикрытия, и дроны уничтожили. Потом запросил поддержку АГС (автоматический гранатомёт станковый. — RT). Мы спрятались в укрытия, и он стал отрабатывать метрах в 30 от нас», — вспоминает командир.

В итоге украинские военные не выдержали и побежали, бросив раненого товарища. А через несколько минут эти позиции, по словам офицера, подверглись обстрелу со стороны ВСУ.

«Потеряв свой опорник, они просто начали его уничтожать, — рассказывает командир. — Украинцы пристреливают свои позиции так, чтобы потом была возможность сразу их отработать артиллерией в случае нашего захода туда. Но нам повезло».

Сейчас бойцы, с честью выполнившие свою задачу, выведены на отдых и восстанавливают силы. В районе Новомихайловки продолжают сражаться свежие подразделения, сменившие их на позициях. После каждого штурма с бойцами работают военные психологи.

«Но у нас в коллективе деморализованных нет. Настрой боевой, и все готовы работать дальше», — говорит Артист.