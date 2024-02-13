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Скопления живой силы и техники: в группировке «Запад» заявили о поражении более 150 целей ВСУ за сутки

Группировка «Запад» поразила более 150 целей ВСУ за сутки

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Сергей Гусаров
Артиллеристы группировки «Запад» поразили более 150 целей ВСУ на Купянском направлении за сутки, в том числе пункт временной дислокации, а также скопления боевиков и техники противника. Наряду с этим в секторе успешно отражены три контратаки штурмовых групп украинских войск. Военнослужащие группировки «Юг» тем временем заняли более выгодные рубежи и позиции.
Скопления живой силы и техники: в группировке «Запад» заявили о поражении более 150 целей ВСУ за сутки
  • РИА Новости

Cтарший офицер пресс-центра группировки «Запад» Ярослав Якимкин заявил, что артиллеристы объединения за сутки поразили более 150 целей на Купянском направлении.

«За сутки артиллерийскими подразделениями группировки выполнено огневое поражение свыше 150 объектов. В том числе по пункту временной дислокации, скоплениям живой силы и техники ВСУ», — сказал он.

Кроме того, мотострелковые подразделения во взаимодействии с артиллерией отразили три контратаки штурмовых групп 43-й механизированной и 25-й отдельной воздушно-десантной бригад ВСУ в районах Тимковки и Синьковки.

Наряду с этим в ходе контрбатарейной борьбы расчёт самоходной гаубицы «Акация» поразил миномётный расчёт противника в районе Ивановки.

По данным Минобороны РФ, ВСУ потеряли на этом направлении до 60 военнослужащих, три миномётных расчёта, два пикапа и 120-мм артиллерийскую установку 2С1 «Гвоздика».

Начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев заявил, что в районах населённых пунктов Богдановка, Георгиевка и Белогоровка успешно отражены 13 атак штурмовых групп 42-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой, 81-й аэромобильной бригад и 112-й бригады территориальной обороны ВСУ.

Кроме того, при поддержке ударов авиации и огня артиллерии бойцы группировки «Юг» заняли более выгодные рубежи и позиции.

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Наряду с этим противотанковыми управляемыми комплексами, барражирующими боеприпасами и артиллерией поражены танк, три автомобиля, два полевых склада артиллерийских боеприпасов.

Помимо прочего, в ходе контрбатарейной борьбы уничтожены две 155-мм гаубицы М777 американского производства и 152-мм гаубица Д-2. В общей сложности ВСУ потеряли в секторе ранеными и убитыми до 240 военнослужащих.

В пресс-службе МО РФ также рассказали, что БМП-3 соединения группировки «Юг» заставила вражескую пехоту отступить от опорного пункта. В сообщении отмечается, что противника удалось обнаружить при помощи беспилотника.

«Боевая машина выдвинулась на заранее подготовленную огневую позицию и открыла огонь из 100-мм пушки осколочно-фугасными снарядами. Дистанция до цели составляла более 4 км. Понеся потери, противник вынужден был отступить», — заявили в МО.

Кроме того, группа уссурийских десантников на Артёмовском направлении уничтожила пехоту ВСУ во взводном опорном пункте, также применив БМП-3.

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«Экипажи бронегруппы подавили из 100-мм пушек оборонительные позиции неприятеля, уничтожив большое количество личного состава ВСУ. Завершили разгром противника огнём прямой наводкой из спаренной 30-мм автоматической пушки», — рассказали в ведомстве.

Отмечается, что боевики ВСУ бросили оружие и снаряжение, бежав с места боя.

Кроме того, экипажи на вертолётах Ми-28 в составе смешанной тактической группы нанесли удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе противника на Донецком направлении.

«В ходе выполнения боевой задачи по поддержке сухопутных войск лётчики армейской авиации по координатам авиационного наводчика выполнили пуски ракет с манёвра кабрирования и уничтожили пункт управления и бронетехнику ВСУ», — заявили в МО.

Уточняется, что после нанесения удара лётчики выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек.

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