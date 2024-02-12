На четырёх направлениях СВО: бойцы российских подразделений за сутки отразили 21 атаку бригад ВСУ

Бойцы подразделений Вооружённых сил РФ отразили в общей сложности 21 атаку украинских войск в течение прошедших суток, сообщили в Минобороны РФ. Потери ВСУ за этот период составили до 825 военнослужащих. Также российские военные уничтожили два полевых склада артиллерийских боеприпасов, танк, САУ «Гвоздика», пушку «Гиацинт-Б», гаубицу Д-20 и Д-30, две артиллерийские системы М777 производства США. Средствами ПВО сбили 33 украинских беспилотника в воздухе над Херсонской областью.

В течение прошедших суток бойцы подразделений Вооружённых сил РФ отразили в общей сложности 21 атаку украинских войск. Это следует из данных сводки Минобороны России о ситуации в зоне СВО.

Так, на Купянском направлении активными действиями подразделений группировки войск «Запад» отражены три атаки штурмовых групп 43-й механизированной, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах н. п. Тимковка и Синьковка (Харьковская область). Потери ВСУ составили до 60 военнослужащих, два пикапа и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю и отразили две атаки штурмовых групп 60-й и 63-й механизированных бригад ВСУ в районах н. п. Ямполовка (ДНР) и Червоная Диброва (ЛНР). Потери противника составили до 290 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и девять автомобилей.

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На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, а также отразили 13 атак штурмовых групп 42-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой, 81-й аэромобильной бригад ВСУ и 112-й бригады теробороны возле н. п. Богдановка, Георгиевка (ДНР) и Белогоровка (ЛНР). Противник потерял до 240 военнослужащих, танк, три автомобиля, две артиллерийские системы М777 производства США и гаубицу Д-20. К тому же были уничтожены два полевых склада артиллерийских боеприпасов.

На Южно-Донецком направлении подразделениями группировки войск «Восток» во взаимодействии с авиацией отражены три атаки подразделений 72-й механизированной бригады ВСУ и 127-й бригады теробороны вблизи н. п. Водяное (ДНР) и Приютное (Запорожская область). Потери противника составили более 165 военнослужащих, три автомобиля и гаубица Д-30.

На Херсонском направлении нанесено поражение подразделениям 35-й бригады морской пехоты и 121-й бригады теробороны неподалёку от н. п. Токаревка и Михайловка (Херсонская область). Потери противника составили до 70 военнослужащих и три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», буксируемая пушка «Гиацинт-Б» и гаубица Д-30.

Оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ поражены живая сила и военная техника ВСУ в 109 районах. При этом средствами противовоздушной обороны уничтожены 33 украинских беспилотных летательных аппарата в Херсонской области.

Удар по Николаеву

Координатор подполья в Николаеве (находится под контролем киевского режима) Сергей Лебедев заявил, что в ночь на 11 февраля российские войска поразили в городе военные и инфраструктурные объекты.

«Всего николаевцы насчитали десять прилётов в три волны. Первой волной были удары по портовой структуре Николаева. Прилетело в Морпорт, в порт Ольвия и на Черноморский судостроительный завод в стороне Каботажного спуска», — цитирует его РИА Новости.

Вдобавок, были нанесены удары по узловой станции Александрия в Кировоградской области, в результате которых были уничтожены два железнодорожных состава с техникой и боеприпасами для ВСУ, а также около 20 единиц иностранной военной техники. По данным подполья, войска киевского режима использовали крупный железнодорожный узел как перевалочный пункт. Через город проходят железные дороги Одесса — Харьков и Киев — Днепропетровск.