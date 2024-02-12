МО: потери ВСУ на Херсонском направлении за сутки составили до 70 военных
- РИА Новости
В сообщении уточняется, что поражения противнику были нанесены в районах населённых пунктов Токаревка и Михайловка Херсонской области. В ходе боестолкновений российские войска также уничтожили три украинских автомобиля.
«В ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», буксируемая пушка «Гиацинт-Б» и гаубица Д-30», — добавили в министерстве.
Также в сводке ведомства указывается, что российская армия за сутки заняла более выгодные рубежи и позиции на Донецком направлении.