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МО: потери ВСУ на Херсонском направлении за сутки составили до 70 военных

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Подразделения Вооружённых сил России в течение суток нанесли поражение подразделениям двух бригад ВСУ на Херсонском направлении. Потери противника составили до 70 военнослужащих. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.
МО: потери ВСУ на Херсонском направлении за сутки составили до 70 военных
  • РИА Новости

В сообщении уточняется, что поражения противнику были нанесены в районах населённых пунктов Токаревка и Михайловка Херсонской области. В ходе боестолкновений российские войска также уничтожили три украинских автомобиля.

«В ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», буксируемая пушка «Гиацинт-Б» и гаубица Д-30», — добавили в министерстве.

Также в сводке ведомства указывается, что российская армия за сутки заняла более выгодные рубежи и позиции на Донецком направлении.

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