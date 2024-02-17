«Умеют воевать только против мирных граждан»: в России отреагировали на решение Зеленского отвести войска из Авдеевки

Войска киевского режима умеют «воевать» только за большие деньги и только против мирных граждан, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова Владимира Зеленского, который утверждает, что решение об отводе войск из Авдеевки было принято для сохранения жизни украинских военнослужащих. Советник главы ДНР Ян Гагин подчеркнул, что происходящее напоминает бегство, а не отход. В Совфеде констатировали нежелание главы киевского режима признавать собственное поражение.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы киевского режима Владимира Зеленского о том, что решение об отводе войск из Авдеевки было принято для сохранения жизни украинских военнослужащих.

«Нет, не поэтому. А потому, что ЗеПрезидент с бандой умеют «воевать» только за большие деньги, которые идут прямо в их карманы, и только против мирных граждан. Всё остальное для них значения не имеет», — написала она в Telegram.

В ночь на 17 февраля главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский сообщил о решении вывести ВСУ из Авдеевки для перехода к обороне.

В то же время украинские СМИ со ссылкой на командующего группировкой ВСУ «Таврия» Александра Тарнавского передавали, что украинские военнослужащие отходят с уничтоженных позиций, но бои в городе продолжаются.

Наряду с этим военный украинской третьей штурмовой бригады Виктор Беляк рассказал, что командование приказало им оставить раненых при отходе.

«Дорога в Авдеевку усеяна нашими трупами», — подчеркнул он. Его слова приводит издание «СТРАНА.ua».

РИА Новости

© Таисия Воронцова

Владимир Зеленский, отвечая на вопросы журналистов в ходе Мюнхенской конференции по безопасности, назвал решение командования ВСУ «логичным и профессиональным».

«Чтобы не попасть в окружение, принято решение отойти на другие рубежи», — указал Зеленский.

На этом фоне в США также признали, что Авдеевка находится на грани перехода под контроль России. Как заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, ситуация, по данным киевского режима, является критической, россияне наступают на украинские позиции каждый день.

В свою очередь, высокопоставленная представительница Пентагона отметила, что уход из Авдеевки может стать предвестником новых поражений для ВСУ. Она подчеркнула, что сейчас «ставки невероятно высоки».

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«Будет много других точек на линии фронта, где у войск будут заканчиваться запасы», — цитирует её РИА Новости.

«То, что происходит сейчас, — это бегство»

Советник главы ДНР Ян Гагин подтвердил, что украинские военнослужащие покидают свои позиции в Авдеевке. По его словам, речь идёт о бегстве, а не об отходе.

«Да, действительно, Авдеевку покидают части ВСУ, мы замечаем, что они выходят, выходят разрозненными. То есть это не то, что Сырский написал, что будем выходить, — ничего подобного. То, что происходит сейчас, — это бегство», — цитирует его РИА Новости.

Зеленский не захочет признать своё поражение, но это факт, сказал в разговоре с RT первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, комментируя отход украинских войск из Авдеевки.

«Над Авдеевкой давно «собиралась гроза», и она свершилась. Потери там были огромные, и никаких перспектив на восстановление позиций украинских частей там не было. Я думаю, это только начало разгрома ВСУ», — отметил он.

Как считает политолог Александр Дудчак, для России неважно, как киевский режим будет оправдывать свой уход из Авдеевки, но для ВС РФ взятие под контроль этого города важно с тактической и стратегической точек зрения, ведь с этой территории на протяжении многих лет наносились удары по Донецку.

«Вот теперь, может, наконец-то Донецк сможет спать спокойно. Для террористического государства это серьёзная потеря. Как они теперь будут терроризировать Донецк? Для них это большое огорчение», — сказал собеседник RT.

Напомним, что 31 января Владимир Путин указывал, что Авдеевка является одним из важнейших направлений, где сейчас идут боевые действия. Тогда он сообщил, что группа бойцов отдельной штурмовой бригады «Ветераны» впереди кадровых войск прорвала оборону украинской армии и вышла на окраины города.