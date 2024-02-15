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Белый дом назвал критическим положение ВСУ в районе Авдеевки

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В Белом доме назвали критическим положение ВСУ в районе Авдеевки (ДНР) — с каждым днём ситуация для украинской армии там ухудшается, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Джон Кирби.
Белый дом назвал критическим положение ВСУ в районе Авдеевки
  • AP
  • © Libkos

«Ситуация критическая... Авдеевка рискует перейти под контроль России», — сказал чиновник на брифинге, отметив, что причиной этого является в том числе дефицит боеприпасов у ВСУ.

Ранее новый главком ВСУ Александр Сырский назвал очень сложной и напряжённой для ВСУ оперативную обстановку на фронте. Он также признал, что украинская армия перешла к «оборонительной операции» на линии боевого соприкосновения.

2 февраля российский министр обороны Сергей Шойгу заявил, что войска России за прошедший месяц освободили населённые пункты Весёлое, Крахмальное и Табаевка в зоне спецоперации. Министр поручил активнее вести разведку на всю глубину обороны ВСУ и действовать на опережение.

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