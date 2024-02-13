Сырский заявил, что ВСУ перешли к оборонительной операции
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Об этом военный рассказал в интервью телеканалу ZDF.
Сырский назвал сложной ситуацию на фронте в настоящий момент.
«Мы перешли от наступательных действий к ведению оборонительной операции», — сказал он.
Кроме того, Сырский признал, что украинская армия сталкивается с серьёзным дефицитом боеприпасов и военной техники.
Ранее глава объединённого координационного пресс-центра сил обороны юга ВСУ Наталья Гуменюк признала, что на вооружении у украинской армии не осталось бронетехники.