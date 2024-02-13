Сырский заявил, что ВСУ перешли к оборонительной операции

Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Александр Сырский заявил, что украинская армия перешла к «оборонительной операции» на линии боевого соприкосновения.

Об этом военный рассказал в интервью телеканалу ZDF.

Сырский назвал сложной ситуацию на фронте в настоящий момент.

«Мы перешли от наступательных действий к ведению оборонительной операции», — сказал он.

Кроме того, Сырский признал, что украинская армия сталкивается с серьёзным дефицитом боеприпасов и военной техники.

Ранее глава объединённого координационного пресс-центра сил обороны юга ВСУ Наталья Гуменюк признала, что на вооружении у украинской армии не осталось бронетехники.