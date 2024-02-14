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Сырский назвал очень сложной и напряжённой для ВСУ обстановку на фронте

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Новый главком ВСУ Александр Сырский назвал очень сложной и напряжённой для ВСУ оперативную обстановку на фронте. По его словам, давление со стороны ВС России нарастает.
Сырский назвал очень сложной и напряжённой для ВСУ обстановку на фронте
  • Gettyimages.ru

Об этом он написал в своих соцсетях.

Сырский посетил позиции ВСУ вместе с министром обороны Рустемом Умеровым и заслушал «командиров бригад, тактических групп и группировок».

Накануне Сырский и Умеров рассказали о военных планах ВСУ на 2024 год Верховному главнокомандующему Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе Кристоферу Каволи и руководителю группы по оказанию военной помощи Киеву Антонио Агуто.

Перед этим главком ВСУ заявил, что украинская армия перешла к «оборонительной операции» на линии боевого соприкосновения.

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