Сырский назвал очень сложной и напряжённой для ВСУ обстановку на фронте

Новый главком ВСУ Александр Сырский назвал очень сложной и напряжённой для ВСУ оперативную обстановку на фронте. По его словам, давление со стороны ВС России нарастает.

Об этом он написал в своих соцсетях.

Сырский посетил позиции ВСУ вместе с министром обороны Рустемом Умеровым и заслушал «командиров бригад, тактических групп и группировок».

Накануне Сырский и Умеров рассказали о военных планах ВСУ на 2024 год Верховному главнокомандующему Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе Кристоферу Каволи и руководителю группы по оказанию военной помощи Киеву Антонио Агуто.

Перед этим главком ВСУ заявил, что украинская армия перешла к «оборонительной операции» на линии боевого соприкосновения.