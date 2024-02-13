Сырский доложил командующему войсками НАТО в Европе о военных планах ВСУ

Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Александр Сырский и украинский министр обороны Рустем Умеров рассказали о военных планах ВСУ на 2024 год верховному главнокомандующему Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе Кристоферу Каволи и руководителю группы по оказанию военной помощи Киеву Антонио Агуто.

Об этом Умеров написал в своих социальных сетях.

«Обсудили наши военные планы на 2024 год. Главком озвучил приоритеты», — говорится в сообщении.

Как рассказал украинский министр, в планы ВСУ на 2024 год входят оптимизация структуры армии, улучшение качества подготовки украинских солдат, а также укомплектование бригад.

Ранее Александр Сырский заявил, что украинская армия перешла к «оборонительной операции» на линии боевого соприкосновения.

Глава объединённого координационного пресс-центра Сил обороны юга ВСУ Наталья Гуменюк признала, что на вооружении у украинской армии не осталось бронетехники.