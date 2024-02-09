«Отсрочка от ответственности»: почему Зеленский назначил Сырского новым главкомом ВСУ

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что испытывает чувство презрения и омерзения к новому главкому ВСУ Александру Сырскому, напомнив, что тот давал присягу Советскому Союзу, но потом «стал бандеровским предателем». Схожую точку зрения высказал RT первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. По словам сенатора, про Сырского «трудно сказать что-то хорошее». По мнению экспертов, решение главы киевского режима сместить Залужного было согласовано с Вашингтоном. Такой шаг продиктован стремлением Зеленского найти ответственного за провальное контрнаступление прошлого года, считают аналитики.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что испытывает чувство презрения и омерзения к новому главкому ВСУ Александру Сырскому. По его словам, бывший русский офицер «стал бандеровским предателем».

«Глядя на биографию нового главкома ВСУ Сырского, испытываешь чувство ненависти, презрения и омерзения... Омерзения к человеку, который был советским, русским офицером, а стал бандеровским предателем, который нарушил присягу и служит нацистам, уничтожая своих близких. Пусть земля горит у него под ногами!» — написал Медведев в своём Telegram-канале.

Схожую точку зрения высказал и первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. По словам сенатора, про Сырского «трудно сказать что-то хорошее». В комментарии RT парламентарий напомнил, что главком ВСУ родился во Владимирской области и в 1980-х годах окончил Московское высшее общевойсковое командное училище.

«Сырский родился в России, давал присягу служить Советскому Союзу, но с самого начала 1990-х годов перебрался на службу в ВСУ. С мая 2014 года возглавлял штаб так называемой АТО, то есть самым непосредственным образом руководил подавлением выступлений в Донбассе. Как военачальника его вряд ли можно как-то положительно оценить: 2014—2015 годы закончились весьма бесславно для ВСУ, а с началом СВО Сырский снискал славу «мясника», генерала, безразличного к жизням простых солдат», — подчеркнул Джабаров.

«Дело принципа»

Напомним, о назначении Сырского новым главкомом украинской армии Зеленский объявил вечером 8 февраля в своём Telegram-канале. Ранее пост главы ВСУ занимал генерал Валерий Залужный, а Сырский руководил сухопутными войсками. При этом глава киевского режима заявил, что обсудил со снятым с должности военачальником тему необходимости срочных изменений в ВСУ.

Владимир Зеленский и Валерий Залужный

globallookpress.com

© Pool / Ukrainian Presidentia

«С сегодняшнего дня к руководству Вооружёнными силами Украины приступает новая команда руководителей. Я хочу, чтобы видение войны было единым и у наших воинов в Работине или Авдеевке, и в генеральном штабе, и в ставке (Верховного главнокомандующего. — RT)», — сказал Зеленский.

По его словам, «2024 год может стать успешным для Украины только при условии эффективных изменений в основе нашей обороны, которой являются Вооружённые силы Украины».

После этого он предложил Залужному «остаться в команде украинского государства», а 9 февраля экс-главкому ВСУ было присвоено звание Героя Украины.

Сырский пока не сообщал о конкретных планах на новом посту. 9 февраля в своём Telegram-канале он написал, что сосредоточится на детальном планировании действий всех органов военного управления и подразделений ВСУ «с учётом потребностей фронта в новейшем оружии, которое поступает от международных партнёров».

На Западе на снятие с должности Залужного и назначение главкомом ВСУ Сырского отреагировали нейтрально. Во время брифинга 8 февраля пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что Украина вправе принимать такие решения самостоятельно и уровень её поддержки со стороны США не изменится.

«По этому вопросу я вынужден попросить вас обратиться к Украине для обсуждения их внутренних дискуссий и решений. Могу сказать, что точно не изменится: наша продолжающаяся поддержка Украины и её усилия по защите от российской агрессии», — сказал Райдер.

При этом, как считает Владимир Джабаров, в Пентагоне лукавят относительно якобы суверенного решения по столь важной теме. С точки зрения сенатора, Зеленский добился одобрения Вашингтона по вопросу смещения Залужного с поста главкома ВСУ.

«Снятие Залужного с должности главкома стало делом принципа для Зеленского из-за его (Залужного. — RT) растущей популярности в войсках и среди населения. Зеленский чувствовал в нём опасного политического конкурента. Впрочем, само отстранение отнюдь не говорит о том, что Залужный проиграл и не продолжит бороться», — пояснил Джабаров.

На политический подтекст решения Зеленского назначить нового главкома ВСУ указывают и западные СМИ. Так, британская The Guardian считает, что глава киевского режима видел в лице Залужного политическую угрозу: на прошлой неделе Зеленский предложил генералу добровольно уйти в отставку, однако тот отказался.

Также по теме «Билет в один конец»: к чему может привести принятие спорного закона о мобилизации на Украине Новый закон о мобилизации будет принят на Украине максимум через несколько недель, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского...

При этом собеседники газеты оказались невысокого мнения относительно компетенции Сырского как военачальника и полагают, что у нового главкома нет политических амбиций.

Об отсутствии у нового командующего ВСУ необходимых навыков говорится и в материале американского издания Politico. Украинские боевики, чьё мнение приводят журналисты, ставят Сырскому в упрёк чрезмерно жёсткий подход к выполнению боевых задач. По их словам, военачальник склонен жертвовать большим количеством пехоты для достижения незначительных тактических успехов. Поэтому в войсках его называют Мясником и Генералом 200.

Журналисты Politico напомнили, что именно Сырский руководил обороной Бахмута (Артёмовска), для удержания позиций которого он постоянно отправлял в город свежие подразделения. Однако эта тактика привела лишь к большим потерям в живой силе и уничтожению нескольких наиболее опытных бригад бойцами ЧВК «Вагнер», которые в итоге заняли населённый пункт.

При этом смещение Залужного с должности главкома ВСУ американское издание также связывает с политическими причинами. В их числе растущая популярность генерала и расхождения с Зеленским в вопросе нового закона о воинской повинности, который предполагает ужесточение мобилизации с целью увеличения численности армии. Залужный якобы его поддерживает, а Зеленский воздерживается от комментариев по столь неоднозначному документу.

Ещё одной проблемой, как пишут журналисты, был подчёркнуто оптимистичный взгляд Зеленского на конфликт с Россией, тогда как Залужный скептически оценивал перспективы на поле боя. Так, в начале ноября в британском журнале The Economist была опубликована резонансная статья тогдашнего главкома ВСУ, в которой он заявил о тупиковой ситуации в противостоянии с российской армией.

Украинские солдаты

AP

© Libkos

Обозреватели The Economist также считают политизированным решение Зеленского в отношении Залужного. По мнению журналистов, оба сильно расходились в оценках происходящего на поле боя и в видении дальнейшего развития событий. Кроме того, офис президента Украины возложил на Залужного ответственность за неудачное контрнаступление 2023 года.

В материале The Economist говорится и о том, что после увольнения главкома недовольство в рядах ВСУ может усилиться. Тем более среди военнослужащих ВСУ у Сырского сложилась репутация военачальника, готового выполнять поставленные задачи, не оглядываясь на потери.

Между тем, как предполагают журналисты, Залужный по-прежнему может представлять политическую угрозу для Зеленского. По их мнению, генерал вряд ли станет самостоятельной политической фигурой, но может превратиться в средство реализации амбиций одного из украинских олигархов.

«Свалить все проблемы»

С точки зрения опрошенных RT экспертов, главной причиной снятия Залужного с должности главкома ВСУ стало его независимое поведение, которое выражалось в саботаже отдельных распоряжений Зеленского и отличном от офиса президента информационном освещении ситуации на поле боя.

«Зеленский ставил перед Залужным нереалистичные задачи, мотивируя их тем, что без успехов в войне с Россией не будет и западной военной помощи. Однако, я думаю, Залужный понимал бессмысленность летне-осеннего контрнаступления и общую неспособность ВСУ как-либо потеснить российские позиции. Фактически именно об этом Залужный говорил в интервью и в статьях западных СМИ, что, конечно же, очень раздражало так называемого президента Украины», — сказал в комментарии RT подполковник запаса, военный эксперт и политолог Олег Шаландин.

Также по теме Несбывшиеся мечты: секретарь СНБО Украины заявил, что контрнаступление ВСУ не оправдало надежд Надежды, которые Киев возлагал на контрнаступление в этом году, не оправдались, заявил секретарь Совета национальной безопасности и...

По мнению офицера, конфликт между Залужным и Зеленским нарастал весь 2023 год. На данный момент глава киевского режима вышел из него победителем, заручившись поддержкой Вашингтона. Однако отношения между военными и Зеленским по-прежнему будут напряжёнными.

«После увольнения Залужного так называемый президент Украины может легко свалить на него все проблемы армии. Но это будет лишь отсрочка от ответственности за новые неудачи на поле боя. Сырский — это просто лояльный Зеленскому генерал. Учитывая его репутацию мясника, большие потери будут ещё тяжелее восприниматься украинскими военными и обществом. Дистанция и напряжение между ними и властью никуда не исчезнут», — рассуждает Шаландин.

В свою очередь, политолог Андрей Суздальцев считает, что смещением Залужного с должности главкома ВСУ Зеленский рассчитывает оправдаться перед Западом и гражданами за провальное контрнаступление.

«Честно сказать, я не склонен полагать, что Залужный был политическим конкурентом Зеленского. Такой образ уже экс-главкому нарисовали западные и некоторые украинские СМИ. К тому же Залужный не отвечал за снабжение, не был запачкан коррупционными скандалами — в отличие от чиновников украинского Минобороны. Да, он был достаточно независим, но никаких политических амбиций он не озвучивал. Зеленскому был нужен козёл отпущения за провальный контрнаступ и сложное положение дел в ВСУ, которое мы сейчас и наблюдаем», — сказал Суздальцев в комментарии RT.

Раненый украинский боевик во время эвакуации с поля боя под Бахмутом (Артёмовском)

AP

© Alex Babenko

По мнению эксперта, Сырский действительно более лояльный Зеленскому человек. Кроме того, как считает собеседник RT, фигура нового главкома ВСУ призвана продемонстрировать запуск масштабной перестройки армии киевского режима.

«Зеленский действует по согласованному с США сценарию, где Залужный и его контрнаступление останутся в прошлом. А новыми кадровыми назначениями Зеленский стремится убедить общество, что якобы начались масштабные позитивные перемены и, возможно, пытается подготовить почву для проведения новой волны мобилизации», — подытожил Суздальцев.