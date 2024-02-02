«Удержать Украину на плаву»: почему в Белом доме заявили о незаменимости военной помощи США для Киева

В Белом доме сообщили, что американские власти признательны ЕС за значительный пакет финансовой помощи, который был одобрен для Украины, однако он не может стать заменой американской военной поддержки киевского режима. Как пояснил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, пакет Евросоюза не предназначен для помощи в сфере обороны. Поэтому по-прежнему крайне важно, чтобы конгресс одобрил запрос Джо Байдена, включающий $60 млрд на нужды Киева, указал Кирби. Эксперты считают, что таким образом американская администрация хочет подтолкнуть республиканцев к компромиссу в парламенте по вопросу дальнейшей поддержки Украины.

США признательны ЕС за значительный пакет помощи, который был одобрен союзом для Украины, однако это финансирование не может стать заменой американской поддержки Киева, заявил во время брифинга координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Президент позвонил председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, чтобы поблагодарить её и Европейский союз за только что одобренный (Евросоюзом. — RT) существенный пакет финансовой помощи Украине… (Этот новый пакет финансовой помощи. — RT) не предназначен для поддержки в сфере безопасности. Но украинский народ, несомненно, будет ей рад, поскольку она поможет облегчить некоторые финансовые трудности, который он уже испытывает. Так что, повторюсь, мы её приветствуем», — сказал Кирби.

Напомним, решение выделить €50 млрд Киеву в качестве финансовой помощи страны ЕС приняли накануне на саммите в Брюсселе в рамках многолетней финансовой программы (Multiannual Financial Framework, MFF), средства будут поступать украинской стороне в течение четырёх лет. Киевский режим получит €33 млрд в виде кредитов, а ещё €17 млрд Евросоюз намерен передать как «безвозмездную помощь в рамках нового предметного инструмента Ukraine Reserve», который, как предполагается, впоследствии сделает возможным использование доходов от замороженных активов Центробанка России. Глава Евросовета Шарль Мишель назвал решение выделить Киеву такую поддержку сигналом для США, Украины и населения стран Европы о «единстве ЕС» и о том, что в европейском сообществе «не запуганы Россией».

Однако на вопрос, даёт ли Соединённым Штатам это решение ЕС «какое-то пространство» для продолжения переговоров по вопросам Украины и миграционной проблеме, Кирби ответил, что «это не замена американскому лидерству, когда речь идёт о военной помощи».

«Вот почему нам так важно продолжать призывать конгресс одобрить дополнительное финансирование на нужды национальной безопасности. Туда включено и более $60 млрд на помощь Украине в сфере безопасности. Как я неоднократно говорил, всё это тщательно обдумано. Украинцы нуждаются в данной помощи. И необходимы соответствующие действия со стороны конгресса», — пояснил Кирби.

Неопределённая ситуация

Напомним, в конгрессе США до сих пор не могут прийти к компромиссу по вопросу предоставления Украине новой порции помощи, в том числе военной. Ряд республиканцев в верхней и нижней палатах неоднократно высказывались против пролонгации этого курса. Со своей стороны, спикер палаты представителей республиканец Майк Джонсон выступает за то, чтобы дальнейшая поддержка Украины была увязана с ужесточением контроля над южной границей США. Аналогичной позиции придерживается и лидер республиканского меньшинства в сенате Митч Макконнелл. Обсуждение этих вопросов в американском конгрессе продолжается.

Заседание конгресса США

globallookpress.com

© Aaron Schwartz/Xinhua

В свою очередь, как заявил лидер демократического большинства в верхней палате американского парламента Чак Шумер, сенат на следующей неделе проголосует по законопроекту, который объединяет финансирование поддержки Украины и ужесточение погранконтроля на южных рубежах страны. Однако ранее Майк Джонсон заявлял на пресс-конференции, что сенат обсуждает неприемлемую пакетную сделку, которая не будет одобрена нижней палатой.

Стоит отметить, что на фоне неопределённой ситуации в конгрессе администрация президента США Джо Байдена разрабатывает новую стратегию для Украины после неудачного контрнаступления ВСУ, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источник. По данным издания, акцент в этом плане будет сделан не на отвоевании территорий, а на оказании помощи киевскому режиму в отражении атак ВС РФ. Как пишут журналисты, ВСУ будет сложно даже попытаться совершить крупное наступление на всех фронтах, которое они пытались предпринять в прошлом году.

«Утратил политическую самостоятельность»

Как полагают эксперты, заявляя о незаменимости военной помощи США, Белый дом хочет подтолкнуть республиканцев к компромиссу с демократами и, как следствие, к одобрению запроса Байдена приблизительно на $60 млрд для Украины.

«Представитель Белого дома намеренно акцентирует внимание на лидерстве США в области военной поддержки Киева и отсутствии таковой в новом пакете ЕС. Тем самым он даёт понять республиканцам, что запрос Байдена по-прежнему актуален. Кроме того, в администрации президента США рассчитывают, что выделение финансовой помощи Киеву со стороны Евросоюза поможет переломить ситуацию в конгрессе», — отметил в беседе с RT руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк.

По его словам, в Вашингтоне расценивают новый пакет ЕС как временный выход из ситуации, пока американские законодатели всё-таки не одобрят дальнейшую поддержку для Киева.

Также по теме «Игра на публику»: как в конгрессе США развивается ситуация вокруг вопроса выделения помощи Украине В сенате США считают, что Украине должна быть оказана «критически важная» поддержка с целью помочь киевскому режиму «победить Путина»....

«Помощь Евросоюза позволит украинскому правительству профинансировать хотя бы часть расходов бюджета Украины, который в настоящее время является крайне дефицитным. Это позволит киевскому режиму продержаться несколько месяцев, но без военных траншей США ВСУ действительно придётся несладко», — говорит Батюк.

С его точки зрения, решение ЕС предоставить Киеву €50 млрд наверняка было принято при непосредственном участии Вашингтона, поскольку в противном случае в Евросоюзе вряд ли пришли бы к консенсусу на фоне массовых протестов в ряде стран-членов.

«В этом смысле Брюссель полностью утратил какую-либо политическую самостоятельность и следует в фарватере Соединённых Штатов», — подчеркнул Батюк.

То, что за некоторыми шагами Евросоюза стоят интересы не Европы, а США, допустил и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. По его словам, «мир наступит, когда в Европе будут перемены», но сейчас в европейских странах громче слышен голос проамериканских правительств, выстраивающих тесные связи с заокеанским партнёром.

«Американское давление всё больше в тех странах, на которые Америка может его оказать. Точки зрения Европы и Америки смешиваются, и у меня часто бывает ощущение, что в Брюсселе некоторыми решениями преследуют не европейские, а американские интересы», — сказал Орбан в эфире радио Kossuth.

Как подчеркнул сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин, желание угодить Вашингтону и русофобия Брюсселя, а также ряда европейских чиновников сильнее, чем забота о собственном населении.

«Речь, в частности, о фермерах, которые бастуют во Франции и ряде других государств ЕС и которых не устраивает, что их власти ради нужд Киева готовы пожертвовать благосостоянием граждан», — отметил Блохин в комментарии RT.

Поставка военной помощи США для Украины

AP

© Efrem Lukatsky

Впрочем, по его словам, несмотря на текущие сложности в США и ряде их стран-союзников по вопросу выделения военной помощи Украине, Запад не откажется от избранного им курса.