«Ничем не прикрытое воровство»: как на Западе и Украине развивается дискуссия о конфискации российских активов

Украина планирует присвоить имеющиеся в стране российские активы стоимостью более $2 млрд, заявили в МИД РФ. По словам главы второго департамента стран СНГ Алексея Полищука, в эту сумму входят десятки предприятий, корпоративные права, недвижимость и транспортные средства. Помимо этого, режим Зеленского претендует на передачу ему замороженных на Западе российских средств. В правительстве Украины утверждают, что Вашингтон уже предоставил Киеву определённые гарантии. Как отмечают аналитики, планы Украины и Запада конфисковать российское имущество противоречат нормам международного права и экономической целесообразности.

Власти Украины намерены присвоить российские активы на общую сумму более $2 млрд, заявил глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

«Весной 2022 года Киев сам себе разрешил отбирать частное имущество у физических и юридических лиц... Подсанкционными уже стали 688 активов, среди которых десятки предприятий, корпоративные права, жилая и нежилая недвижимость, транспортные средства. Украинские чиновники оценивают их стоимость более чем в $2 млрд. Заявлено, что изымаемые активы должны пополнить украинский бюджет», — сказал дипломат в интервью ТАСС.

Среди российского имущества, которое Киев намерен присвоить, есть и два пассажирских самолёта Ан-148-100Е, принадлежащих российской лизинговой компании ОАО «Ильюшин Финанс Ко». В декабре прошлого года Министерство юстиции Украины подало иск в Высший антикоррупционный суд страны об их изъятии в доход государства.

По словам Полищука, подобные намерения можно однозначно рассматривать как «ничем не прикрытое воровство». При этом представитель МИД усомнился, что вырученные от конфискации российских активов средства пойдут в бюджет Украины.

«С учётом процветающей на Украине коррупции нетрудно предположить, где в итоге окажутся конфискованные средства и чьи карманы они пополнят», — сказал Полищук.

Директор второго департамента стран СНГ Министерства иностранных дел России Алексей Полищук

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Дипломат подчеркнул, что подобные «волюнтаристские решения Киева не соответствуют международно-правовым нормам прав собственности». Аналогичной точки зрения придерживаются и опрошенные RT аналитики.

«Такие планы, конечно, незаконны. По всей видимости, Киев озаботился сейчас этим вопросом в связи с задержкой финансовой помощи со стороны ЕС и США», — отметил старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

Сигнал Евросоюзу

При этом Киев не намерен ограничиваться изъятием российского имущества внутри страны и претендует на получение активов РФ, которые были заморожены Западом после начала СВО. По данным Минфина США, Брюссель и Вашингтон заблокировали порядка $280 млрд российских средств (ранее ведомство сообщало о блокировке активов на $330 млрд). Большая часть из них находится в Евросоюзе.

Москва на это ответила зеркально, заблокировав на территории РФ деньги инвесторов и компаний из недружественных государств на сумму порядка $300 млрд.

Вместе с тем, как сообщил 25 января премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, Киев якобы уже получил от США определённые гарантии.

«У нас есть все гарантии со стороны США относительно долгосрочной поддержки Украины — например, об аресте российских активов для финансирования восстановления Украины», — приводит его слова издание Politico.

Здание конгресса США

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В январе также стало известно, что комитет по иностранным делам сената США поддержал законопроект, предусматривающий передачу Украине российских активов. При этом в документе отмечается, что любые усилия США по конфискации и передаче российских средств должны предприниматься совместно с союзниками и партнёрами Вашингтона.

Для принятия законопроекта его должны одобрить обе палаты конгресса, а затем документ должен подписать президент США Джо Байден. По данным агентства Bloomberg, Белый дом в целом поддерживает эту инициативу.

Впрочем, как отметила спецпредставитель США по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Прицкер, выступая 15 января на форуме в Давосе, до принятия конкретных решений по передаче российских средств Киеву пока ещё далеко. Она также подчеркнула, что реализация этих планов не станет панацеей для Украины.

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По мнению зампредседателя Совета Федерации Константина Косачёва, подобный законопроект скорее играет роль сигнала для ЕС.

«Без европейской поддержки законопроект реализовать не получится. Его разработка — это скорее сигнал в Евросоюз, дескать, вот вам модельный закон, принимайте такой же. Европейские же чиновники понимают, что такое решение слишком рискованно с юридической точки зрения, не говоря уже о негативных последствиях для евро и репутации западных стран в глазах мирового большинства», — отметил политик в своём Telegram-канале.

Опасения по поводу возможных негативных последствий от конфискации российских средств высказывает, в частности, глава Банка Италии Фабио Панетта. По его мнению, попытки использовать экономические инструменты в качестве оружия грозят лишить евро преимуществ на мировом рынке.

Между тем Москва уже дала понять, что ответит на любые попытки незаконно конфисковать российское имущество. «Мы, безусловно, примем меры, если всё-таки дойдёт до реализации подобных угроз, в том числе зеркального характера, но сейчас анонсировать их повода нет, чтобы это не было дополнительным стимулом к так называемому мыслительному процессу у наших противников», — сказал замглавы МИД Сергей Рябков.

«Реальные шаги не предпринимаются»

Как отмечают аналитики, технически для США и ЕС не составит труда конфисковать российские средства, однако западные элиты обоснованно опасаются, что это может подорвать доверие к построенной на долларе и евро финансовой системе.

«Здесь встаёт вопрос доверия к западной финансовой системе со стороны, в частности, государств Глобального Юга, Китая и Индии. Ведь конфискация российских активов приведёт к тому, что многие страны начнут отказываться от услуг западных банков, опасаясь возможных аналогичных санкций в свой адрес. Тем более сейчас есть альтернативы в Юго-Восточной Азии, арабских странах. Этот фактор пока что сдерживает Запад», — отметил в беседе с RT замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов.

Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков

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По словам аналитика, Запад сейчас столкнулся с ситуацией, когда его политические интересы противоречат экономической целесообразности.

«Логика их политики говорит о необходимости конфискации этих активов, чтобы показать решимость Запада стоять с Украиной до конца. Кроме того, публичный отказ от конфискации приведёт к нападкам со стороны оппозиции внутри самих западных стран. Но экономическая реальность диктует диаметрально противоположное: конфискация активов будет означать серьёзные издержки», — пояснил специалист.

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В этих условиях Запад пока предпочитает поддерживать в СМИ дискуссию о конфискации, но не переходить к реальным шагам.

«Они активизируют эту тему в медийном пространстве. Периодически в СМИ вбрасываются те или иные тезисы по этому поводу. Таким образом политический интерес подогревается, общественное мнение удовлетворяется, но реальные шаги не предпринимаются. В таком подвешенном состоянии ситуация сохраняется на протяжении последних двух лет», — напомнил Семибратов.

Однако зампред комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев предположил в комментарии RT, что, несмотря на все издержки, Запад рано или поздно может нарушить установившийся статус-кво.

«На Западе политические резоны порой берут верх над экономической логикой. Ведь, к примеру, Германия ранее уже пошла против здравого смысла, разорвав экономические отношения с Россией и отказавшись от нашего газа. Теперь экономика ФРГ испытывает серьёзные трудности. Так что здравый смысл сейчас не является гарантией того, что Запад не решится конфисковать средства. Мы можем сколько угодно говорить о том, что им это невыгодно, что Москва в ответ тоже конфискует их активы, но они всё равно могут это сделать, потому что уже не раз стреляли себе в ногу», — резюмировал аналитик.