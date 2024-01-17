В пользу рублей, юаней и золота: Минфин России полностью отказался от европейской валюты в ФНБ

Министерство финансов России полностью обнулило долю евро в Фонде национального благосостояния, и теперь стратегический запас страны состоит только из рублей, юаней и золота. По мнению экспертов, такое решение было принято из соображений безопасности для усиления защиты государственных денег. В предыдущие несколько лет Минфин вывел из валютной структуры ФНБ доллары, иены и фунты, что помогло уберечь значительную часть резервов страны от блокировки Западом в 2022 году. Более того, в ответ на санкции США и ЕС Москва заморозила средства иностранных инвесторов и в случае конфискации своих активов за рубежом может принять зеркальные меры, предупреждают в Кремле.

Министерство финансов России полностью отказалось от хранения средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в европейской валюте. Об этом свидетельствуют опубликованные в среду, 17 января, материалы ведомства.

В декабре 2023 года Минфин вывел из государственного резерва все имеющиеся евро, а также часть золота вместе с юанями и обменял их на 2,9 трлн рублей. Эти деньги пошли на погашение бюджетного дефицита.

В результате к началу 2024 года в Фонде национального благосостояния остались только рубли, юани и золото. При этом общий объём российской кубышки министерство оценило почти в 11,97 трлн рублей, или 8% ВВП страны.

«Отказ Минфина от евро и других токсичных валют недружественных стран в структуре ФНБ был запланированным и продолжался на протяжении нескольких лет. На сегодняшний день средства фонда выглядят хорошо диверсифицированными, так как они размещены только в надёжных активах», — отметила в разговоре с RT ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

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Фонд национального благосостояния является частью золотовалютных резервов (ЗВР) России и представляет собой стратегический запас, необходимый для обеспечения сбалансированности бюджета, поддержки пенсионной системы и сохранения макроэкономической стабильности. Средства ФНБ традиционно размещены на счетах Центробанка, на депозитах кредитных организаций и в ценных бумагах российских компаний.

Примечательно, что ещё несколько лет назад 90% валютных накоплений фонда хранились в долларах и евро, а 10% — в британских фунтах стерлингов. Ситуация резко изменилась в 2021 году, когда для защиты от возможных санкционных рисков Минфин перестал держать резервные деньги в американской валюте и сделал выбор в пользу юаня, золота, а также японской иены. Впрочем, уже в 2022-м счета в иенах и фунтах тоже обнулились.

«Решение избавиться от доллара в ФНБ во многом позволило защитить значительную часть средств от блокировки Западом. То есть это был стратегически верный шаг. При этом последующее исключение иены, фунта и евро из структуры фонда также делалось из соображений безопасности для защиты наших активов. Как показала практика, деньги в валютах недружественных стран могут быть в любой момент арестованы или заморожены», — рассказал RT член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.

Взаимная блокировка

Напомним: в 2022 году, после начала СВО, США вместе с государствами G7 и ЕС стали объявлять о беспрецедентных по масштабу экономических санкциях против Москвы и за это время одобрили уже более 16 тыс. различных ограничений (по информации специализированной базы данных Castellum.AI). Рестрикции, в частности, коснулись энергетической отрасли, торговли, авиации, банковского сектора и золотовалютных резервов РФ.

Хотя Минфин и Центробанк сумели частично подготовиться к подобному сценарию, западные государства заморозили около половины российских ЗВР примерно на $300 млрд. Как позже объяснили в ЦБ, полностью избежать такого развития событий не получилось, поскольку принадлежащая России безналичная валюта всегда отражается на корреспондентских счетах в иностранных банках и поэтому может быть заблокирована.

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Отметим, что Россия распределяет резервы по нескольким валютам и странам для минимизации рисков на случай различных внешних шоков. Так, например, финансовые кризисы обычно сопровождаются падением цен на экспортные товары и оттоком капитала из страны. На этот случай Москве выгодно держать часть ЗВР в тех государствах, с которыми она ведёт активную торговлю и в чьих валютах номинированы долги компаний, банков и правительства РФ.

Между тем для противостояния политическим кризисам, как было в 2022-м, стране нужны резервы, на которые не могут повлиять санкции западных государств. По этой причине за последние годы ЦБ значительно увеличил долю золота и юаней в ЗВР, о чём ранее заявляла глава регулятора Эльвира Набиуллина.

«Банк России… проводил политику наращивания и диверсификации международных резервов, чтобы иметь, по сути, две подушки безопасности: на случай реализации финансовых рисков, когда высока потребность финансового рынка в долларах США и евро, и на случай геополитического кризиса, когда может быть ограничен доступ России к большинству резервных валют. И сейчас, после заморозки западными странами резервов в своих валютах, Россия продолжает иметь достаточный объём резервов в золоте и юанях», — поясняла Набиуллина.

При этом хранение всех резервов внутри России полностью лишает государство защиты от внешних кризисов, считают в ЦБ. Как утверждают эксперты регулятора, именно так страна жила в 1992—1999 годах и «это был практически непрекращающийся финансовый кризис».

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Тем не менее в ответ на заморозку почти половины своих ЗВР Москва ввела зеркальные меры и запретила иностранцам продавать российские ценные бумаги, а также выводить средства из финансовой системы страны. В результате на территории РФ оказались заблокированы деньги инвесторов и компаний из недружественных государств на те же $300 млрд.

Игра в конфискацию

Любопытно, что на Западе долгое время не могли определить, где именно находятся заблокированные российские деньги. Между тем в конце декабря 2023 года газета Financial Times сообщила, что часть активов Москвы почти на €210 млрд заморожена в Евросоюзе (из них €191 млрд контролирует финансовая группа Euroclear в Бельгии, а €19 млрд — Франция), €7,8 млрд — в Швейцарии, €4,6 млрд — в США, а ещё около €38 млрд отошло другим странам G7 и Австралии.

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Более того, как пишет издание, на фоне возникших у Запада проблем с выделением новых пакетов помощи Украине США и ЕС начали разрабатывать правовой механизм для передачи российских резервов Киеву. По информации агентства Bloomberg, американская администрация уже поддержала закон о конфискации замороженных активов РФ, а Москва активно готовится к судебным разбирательствам, чтобы этому помешать.

Как ранее подчёркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия никогда «не оставит в покое» тех, кто попытается изъять её активы, и будет постоянно оспаривать такое решение, в том числе на международном уровне. При этом попытки отнять чужую собственность могут серьёзно ударить по всей мировой финансовой системе и не пройдут бесследно для самих США и ЕС, утверждает представитель Кремля.

«И европейцы, и американцы прекрасно понимают: это будет иметь юридические последствия для тех, кто это инициировал и реализовал. В конце концов, если у нас что-то будет кем-то конфисковываться, то мы будем смотреть, что мы можем конфисковать в ответ. Если это что-то будет находиться, мы будем, естественно, незамедлительно это делать», — добавил Песков.

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По мнению финансового аналитика BitRiver Владислава Антонова, конфискация замороженных российских активов станет «очень опасным прецедентом» и подорвёт доверие мировых инвесторов к западной финансовой системе. Кроме того, подобные действия нанесут серьёзный урон международному праву, считает аналитик.

«Если говорить о возможных последствиях для России, такой шаг со стороны Запада уже вряд ли как-то критично скажется на экономической или финансовой стабильности. За последние два года мы показали, что умеем адаптироваться к любому санкционному давлению. Однако нарушение принципов международного права чревато негативными последствиями для всех в долгосрочной перспективе», — отметил собеседник RT.

Похожей точки зрения придерживается и Александр Разуваев. Впрочем, как полагает специалист, вероятность реальной конфискации российских денег пока остаётся невысокой.