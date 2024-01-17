В пользу рублей, юаней и золота: Минфин России полностью отказался от европейской валюты в ФНБ
Минфин полностью отказался от хранения средств ФНБ в евро
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Министерство финансов России полностью отказалось от хранения средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в европейской валюте. Об этом свидетельствуют опубликованные в среду, 17 января, материалы ведомства.
В декабре 2023 года Минфин вывел из государственного резерва все имеющиеся евро, а также часть золота вместе с юанями и обменял их на 2,9 трлн рублей. Эти деньги пошли на погашение бюджетного дефицита.
В результате к началу 2024 года в Фонде национального благосостояния остались только рубли, юани и золото. При этом общий объём российской кубышки министерство оценило почти в 11,97 трлн рублей, или 8% ВВП страны.
«Отказ Минфина от евро и других токсичных валют недружественных стран в структуре ФНБ был запланированным и продолжался на протяжении нескольких лет. На сегодняшний день средства фонда выглядят хорошо диверсифицированными, так как они размещены только в надёжных активах», — отметила в разговоре с RT ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.
Фонд национального благосостояния является частью золотовалютных резервов (ЗВР) России и представляет собой стратегический запас, необходимый для обеспечения сбалансированности бюджета, поддержки пенсионной системы и сохранения макроэкономической стабильности. Средства ФНБ традиционно размещены на счетах Центробанка, на депозитах кредитных организаций и в ценных бумагах российских компаний.
Примечательно, что ещё несколько лет назад 90% валютных накоплений фонда хранились в долларах и евро, а 10% — в британских фунтах стерлингов. Ситуация резко изменилась в 2021 году, когда для защиты от возможных санкционных рисков Минфин перестал держать резервные деньги в американской валюте и сделал выбор в пользу юаня, золота, а также японской иены. Впрочем, уже в 2022-м счета в иенах и фунтах тоже обнулились.
«Решение избавиться от доллара в ФНБ во многом позволило защитить значительную часть средств от блокировки Западом. То есть это был стратегически верный шаг. При этом последующее исключение иены, фунта и евро из структуры фонда также делалось из соображений безопасности для защиты наших активов. Как показала практика, деньги в валютах недружественных стран могут быть в любой момент арестованы или заморожены», — рассказал RT член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.
Взаимная блокировка
Напомним: в 2022 году, после начала СВО, США вместе с государствами G7 и ЕС стали объявлять о беспрецедентных по масштабу экономических санкциях против Москвы и за это время одобрили уже более 16 тыс. различных ограничений (по информации специализированной базы данных Castellum.AI). Рестрикции, в частности, коснулись энергетической отрасли, торговли, авиации, банковского сектора и золотовалютных резервов РФ.
Хотя Минфин и Центробанк сумели частично подготовиться к подобному сценарию, западные государства заморозили около половины российских ЗВР примерно на $300 млрд. Как позже объяснили в ЦБ, полностью избежать такого развития событий не получилось, поскольку принадлежащая России безналичная валюта всегда отражается на корреспондентских счетах в иностранных банках и поэтому может быть заблокирована.
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Отметим, что Россия распределяет резервы по нескольким валютам и странам для минимизации рисков на случай различных внешних шоков. Так, например, финансовые кризисы обычно сопровождаются падением цен на экспортные товары и оттоком капитала из страны. На этот случай Москве выгодно держать часть ЗВР в тех государствах, с которыми она ведёт активную торговлю и в чьих валютах номинированы долги компаний, банков и правительства РФ.
Между тем для противостояния политическим кризисам, как было в 2022-м, стране нужны резервы, на которые не могут повлиять санкции западных государств. По этой причине за последние годы ЦБ значительно увеличил долю золота и юаней в ЗВР, о чём ранее заявляла глава регулятора Эльвира Набиуллина.
«Банк России… проводил политику наращивания и диверсификации международных резервов, чтобы иметь, по сути, две подушки безопасности: на случай реализации финансовых рисков, когда высока потребность финансового рынка в долларах США и евро, и на случай геополитического кризиса, когда может быть ограничен доступ России к большинству резервных валют. И сейчас, после заморозки западными странами резервов в своих валютах, Россия продолжает иметь достаточный объём резервов в золоте и юанях», — поясняла Набиуллина.
При этом хранение всех резервов внутри России полностью лишает государство защиты от внешних кризисов, считают в ЦБ. Как утверждают эксперты регулятора, именно так страна жила в 1992—1999 годах и «это был практически непрекращающийся финансовый кризис».
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Тем не менее в ответ на заморозку почти половины своих ЗВР Москва ввела зеркальные меры и запретила иностранцам продавать российские ценные бумаги, а также выводить средства из финансовой системы страны. В результате на территории РФ оказались заблокированы деньги инвесторов и компаний из недружественных государств на те же $300 млрд.
Игра в конфискацию
Любопытно, что на Западе долгое время не могли определить, где именно находятся заблокированные российские деньги. Между тем в конце декабря 2023 года газета Financial Times сообщила, что часть активов Москвы почти на €210 млрд заморожена в Евросоюзе (из них €191 млрд контролирует финансовая группа Euroclear в Бельгии, а €19 млрд — Франция), €7,8 млрд — в Швейцарии, €4,6 млрд — в США, а ещё около €38 млрд отошло другим странам G7 и Австралии.
Более того, как пишет издание, на фоне возникших у Запада проблем с выделением новых пакетов помощи Украине США и ЕС начали разрабатывать правовой механизм для передачи российских резервов Киеву. По информации агентства Bloomberg, американская администрация уже поддержала закон о конфискации замороженных активов РФ, а Москва активно готовится к судебным разбирательствам, чтобы этому помешать.
Как ранее подчёркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия никогда «не оставит в покое» тех, кто попытается изъять её активы, и будет постоянно оспаривать такое решение, в том числе на международном уровне. При этом попытки отнять чужую собственность могут серьёзно ударить по всей мировой финансовой системе и не пройдут бесследно для самих США и ЕС, утверждает представитель Кремля.
«И европейцы, и американцы прекрасно понимают: это будет иметь юридические последствия для тех, кто это инициировал и реализовал. В конце концов, если у нас что-то будет кем-то конфисковываться, то мы будем смотреть, что мы можем конфисковать в ответ. Если это что-то будет находиться, мы будем, естественно, незамедлительно это делать», — добавил Песков.
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По мнению финансового аналитика BitRiver Владислава Антонова, конфискация замороженных российских активов станет «очень опасным прецедентом» и подорвёт доверие мировых инвесторов к западной финансовой системе. Кроме того, подобные действия нанесут серьёзный урон международному праву, считает аналитик.
«Если говорить о возможных последствиях для России, такой шаг со стороны Запада уже вряд ли как-то критично скажется на экономической или финансовой стабильности. За последние два года мы показали, что умеем адаптироваться к любому санкционному давлению. Однако нарушение принципов международного права чревато негативными последствиями для всех в долгосрочной перспективе», — отметил собеседник RT.
Похожей точки зрения придерживается и Александр Разуваев. Впрочем, как полагает специалист, вероятность реальной конфискации российских денег пока остаётся невысокой.
«Если наши активы будут переданы другой стране, инвесторы начнут массово избавляться от ценных бумаг Запада. Так что вряд ли США и ЕС решатся пойти на это, поскольку для них самих риски будут слишком высокими. Думаю, подобные инициативы, это скорее политическая игра западных политиков, которые пытаются заручиться поддержкой своих граждан и убедить их в правильности решений в отношениях с Россией», — заключил Разуваев.