Шмыгаль: Украина получила от США гарантии по изъятию российских активов
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- © Pavlo Bahmut/Keystone Press Agency
Об этом он сказал в интервью газете Politico.
По словам Шмыгаля, Украина получила от США все гарантии долгосрочной поддержки.
«Например, конфискация российских активов для финансирования восстановления Украины», — уточнил он.
Ранее профильный комитет сената конгресса США поддержал законопроект о передаче замороженных российских активов Украине.
В Кремле заявили, что Россия никогда не оставит в покое тех, кто будет инициировать и реализовывать незаконное изъятие её активов.