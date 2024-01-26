Шмыгаль: Украина получила от США гарантии по изъятию российских активов

Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Киев получил от Вашингтона все гарантии поддержки, включая вопрос изъятия замороженных российских активов для помощи Украине.

Об этом он сказал в интервью газете Politico.

По словам Шмыгаля, Украина получила от США все гарантии долгосрочной поддержки.

«Например, конфискация российских активов для финансирования восстановления Украины», — уточнил он.

Ранее профильный комитет сената конгресса США поддержал законопроект о передаче замороженных российских активов Украине.

В Кремле заявили, что Россия никогда не оставит в покое тех, кто будет инициировать и реализовывать незаконное изъятие её активов.