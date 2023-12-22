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Песков: Россия не оставит в покое тех, кто реализует изъятие её активов

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия никогда не оставит в покое тех, кто будет инициировать и реализовывать незаконное изъятие её активов.
Песков: Россия не оставит в покое тех, кто реализует изъятие её активов
  • РИА Новости

Он отметил, что эта тема постоянно присутствует на повестке дня в ЕС и США, однако она является потенциально опасной, так как это «удар по системе координат экономической безопасности».

«Все должны понимать, что Россия просто так это не оставит — это будет иметь юридические последствия», — добавил Песков.

Ранее газета The New York Times написала, что в США уже обсуждают вопрос о передаче замороженных российских активов Украине.

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что конфискация российских активов может привести к разрыву отношений с США.

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