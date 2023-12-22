Песков: Россия не оставит в покое тех, кто реализует изъятие её активов
- РИА Новости
Он отметил, что эта тема постоянно присутствует на повестке дня в ЕС и США, однако она является потенциально опасной, так как это «удар по системе координат экономической безопасности».
«Все должны понимать, что Россия просто так это не оставит — это будет иметь юридические последствия», — добавил Песков.
Ранее газета The New York Times написала, что в США уже обсуждают вопрос о передаче замороженных российских активов Украине.
Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что конфискация российских активов может привести к разрыву отношений с США.