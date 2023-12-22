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МИД: конфискация российских активов может привести к разрыву отношений с США

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Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что триггером для возможного разрыва отношений Москвы с Вашингтоном может стать конфискация замороженных российских активов в США.
МИД: конфискация российских активов может привести к разрыву отношений с США
  • РИА Новости

Об этом дипломат сказал в интервью Интерфаксу.

Как отметил Рябков, Россия готова к любым сценариям в вопросе антироссийских действий США.

Он добавил, что Вашингтон не должен иметь иллюзию, что Москва держится обеими руками за двусторонние отношения.

«Что касается триггера возможного витка конфронтации с потенциалом разрыва отношений, триггером может стать и конфискация активов, и дальнейшее нагнетание военной эскалации», — сказал дипломат.

При этом Рябков подчеркнул, что инициативно идти на разрыв двусторонних отношений Россия не будет.

Ранее газета The New York Times сообщила, что в США уже обсуждают с союзниками вопрос о передаче замороженных российских активов Украине.

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