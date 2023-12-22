МИД: конфискация российских активов может привести к разрыву отношений с США
- РИА Новости
Об этом дипломат сказал в интервью Интерфаксу.
Как отметил Рябков, Россия готова к любым сценариям в вопросе антироссийских действий США.
Он добавил, что Вашингтон не должен иметь иллюзию, что Москва держится обеими руками за двусторонние отношения.
«Что касается триггера возможного витка конфронтации с потенциалом разрыва отношений, триггером может стать и конфискация активов, и дальнейшее нагнетание военной эскалации», — сказал дипломат.
При этом Рябков подчеркнул, что инициативно идти на разрыв двусторонних отношений Россия не будет.
Ранее газета The New York Times сообщила, что в США уже обсуждают с союзниками вопрос о передаче замороженных российских активов Украине.