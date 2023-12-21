NYT: США начали переговоры о передаче Киеву замороженных российских активов
NYT узнала о плане США использовать активы России для помощи Украине
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По данным издания, на такой шаг администрацию Байдена подвигло нежелание конгресса США выделять деньги Украине.
В материале отмечается, что вопрос о привлечении для этих целей замороженных российских активов обсуждается в срочном порядке.
Ранее глава Минфина России Антон Силуанов напомнил о замороженных в России активах Запада. По его словам, «цифры немаленькие».