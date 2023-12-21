NYT: США начали переговоры о передаче Киеву замороженных российских активов

Администрация президента США Джо Байдена обсуждает с союзниками возможность передачи Киеву замороженных российских активов. Об этом со ссылкой на источники сообщила газета The New York Times.

По данным издания, на такой шаг администрацию Байдена подвигло нежелание конгресса США выделять деньги Украине.

В материале отмечается, что вопрос о привлечении для этих целей замороженных российских активов обсуждается в срочном порядке.

Ранее глава Минфина России Антон Силуанов напомнил о замороженных в России активах Запада. По его словам, «цифры немаленькие».