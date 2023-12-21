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NYT: США начали переговоры о передаче Киеву замороженных российских активов

NYT узнала о плане США использовать активы России для помощи Украине

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Администрация президента США Джо Байдена обсуждает с союзниками возможность передачи Киеву замороженных российских активов. Об этом со ссылкой на источники сообщила газета The New York Times.
NYT: США начали переговоры о передаче Киеву замороженных российских активов
  • © AP Photo / J. David Ake

По данным издания, на такой шаг администрацию Байдена подвигло нежелание конгресса США выделять деньги Украине.

В материале отмечается, что вопрос о привлечении для этих целей замороженных российских активов обсуждается в срочном порядке.

Ранее глава Минфина России Антон Силуанов напомнил о замороженных в России активах Запада. По его словам, «цифры немаленькие».

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