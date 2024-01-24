Комитет сената США поддержал проект о передаче Киеву замороженных активов России
- AP
Об этом пишет ТАСС со ссылкой на результаты голосования.
«Да, законопроект принят. За проголосовали 20 (законодателей. — RT), против высказался 1», — отметил представитель комитета.
Ранее газета Politico сообщила, что в США возникли разногласия из-за закона о передаче российских активов.
В Кремле заявили, что Россия никогда не оставит в покое тех, кто будет инициировать и реализовывать незаконное изъятие её активов.