Комитет сената США поддержал проект о передаче Киеву замороженных активов России

Профильный комитет сената конгресса США поддержал законопроект о передаче замороженных российских активов Украине.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на результаты голосования.

«Да, законопроект принят. За проголосовали 20 (законодателей. — RT), против высказался 1», — отметил представитель комитета.

Ранее газета Politico сообщила, что в США возникли разногласия из-за закона о передаче российских активов.

В Кремле заявили, что Россия никогда не оставит в покое тех, кто будет инициировать и реализовывать незаконное изъятие её активов.