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Комитет сената США поддержал проект о передаче Киеву замороженных активов России

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Профильный комитет сената конгресса США поддержал законопроект о передаче замороженных российских активов Украине.
Комитет сената США поддержал проект о передаче Киеву замороженных активов России
  • AP

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на результаты голосования.

«Да, законопроект принят. За проголосовали 20 (законодателей. — RT), против высказался 1», — отметил представитель комитета.

Ранее газета Politico сообщила, что в США возникли разногласия из-за закона о передаче российских активов.

В Кремле заявили, что Россия никогда не оставит в покое тех, кто будет инициировать и реализовывать незаконное изъятие её активов.

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