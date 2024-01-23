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Politico: в США возникли разногласия из-за закона о передаче российских активов

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Среди членов сенатского комитета по международным отношениям в США возникли разногласия насчёт законопроекта, который даст американскому президенту Джо Байдену право на передачу замороженных российских активов Украине. Об этом говорится в материале Politico со ссылкой на источники.
Politico: в США возникли разногласия из-за закона о передаче российских активов
  • AP
  • © Mariam Zuhaib

«Сенатор Бен Кардин, возглавляющий комитет, предложит поправку, которая может смягчить проект. Кардин хочет ввести формулировку, которая позволит осуществлять перевод активов только при согласии всех стран — членов G7», — сообщил автор статьи.

Отмечается, что соответствующая поправка усложнит реализацию законопроекта. При этом, по данным издания, вокруг передачи активов России в комитете сената ведётся «закулисная борьба».

Ранее экс-глава Всемирного банка Роберт Зеллик назвал «элегантным» изъятие резервов России.

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