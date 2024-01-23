Politico: в США возникли разногласия из-за закона о передаче российских активов

Среди членов сенатского комитета по международным отношениям в США возникли разногласия насчёт законопроекта, который даст американскому президенту Джо Байдену право на передачу замороженных российских активов Украине. Об этом говорится в материале Politico со ссылкой на источники.

«Сенатор Бен Кардин, возглавляющий комитет, предложит поправку, которая может смягчить проект. Кардин хочет ввести формулировку, которая позволит осуществлять перевод активов только при согласии всех стран — членов G7», — сообщил автор статьи.

Отмечается, что соответствующая поправка усложнит реализацию законопроекта. При этом, по данным издания, вокруг передачи активов России в комитете сената ведётся «закулисная борьба».

Ранее экс-глава Всемирного банка Роберт Зеллик назвал «элегантным» изъятие резервов России.