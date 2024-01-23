Politico: в США возникли разногласия из-за закона о передаче российских активов
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«Сенатор Бен Кардин, возглавляющий комитет, предложит поправку, которая может смягчить проект. Кардин хочет ввести формулировку, которая позволит осуществлять перевод активов только при согласии всех стран — членов G7», — сообщил автор статьи.
Отмечается, что соответствующая поправка усложнит реализацию законопроекта. При этом, по данным издания, вокруг передачи активов России в комитете сената ведётся «закулисная борьба».
Ранее экс-глава Всемирного банка Роберт Зеллик назвал «элегантным» изъятие резервов России.