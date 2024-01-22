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Экс-глава Всемирного банка Зеллик назвал «элегантным» изъятие резервов России

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Часть российских резервов, которые заморозили страны Запада, можно передать развивающимся странам, пострадавшим от роста цен, а также компаниям, которые пострадали из-за санкций России, считает экс-глава Всемирного банка Роберт Зеллик.
Экс-глава Всемирного банка Зеллик назвал «элегантным» изъятие резервов России
  • Gettyimages.ru
  • © qingwa

В статье для Financial Times он назвал идею передачи замороженных российских резервов Украине «элегантным правосудием».

По словам Зеллика, опыт претензий на резервы Ирака после его вторжения в Кувейт в 1990 году «открывает возможность выделить часть российских резервов для оказания помощи развивающимся странам», которые явно пострадали от роста цен на продовольствие и энергоносители.

«Некоторая сумма может быть выделена на возмещение претензий компаний, пострадавших от ответных мер России», — считает он.

Агентство Bloomberg писало, что Россия готовится к судебным тяжбам, чтобы сорвать планы США и ЕС по конфискации части замороженных активов ЦБ в пользу Украины. 

Как отмечали в Кремле, Россия никогда не оставит в покое тех, кто будет инициировать и реализовывать незаконное изъятие её активов. Вместе с этим замглавы МИД Сергей Рябков предупредил, что триггером для возможного разрыва отношений Москвы с Вашингтоном может стать конфискация замороженных российских активов.

По данным РИА Новости, ответ России на возможную конфискацию резервов может обойтись странам Запада в потерю $288 млрд.

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