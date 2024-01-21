РИА Новости: при конфискации российских резервов Запад может лишиться $288 млрд

Ответ России на возможную конфискацию резервов российского Центрального банка может обойтись странам Запада в потерю $288 млрд.

Такие подсчёты приводит РИА Новости на основе национальных статистических данных стран.

«Россия пообещала зеркальный ответ на конфискацию западными странами резервов ЦБ — это может обойтись им как минимум в $288 млрд», — говорится в публикации.

По данным агентства, на конец 2022 года объём прямых инвестиций в российскую экономику от стран Европейского союза, G7, Австралии и Швейцарии составлял $288 млрд.

При этом отмечается, что сумма может быть больше из-за перевода этих денег на счета типа «С».

Ранее агентство Bloomberg писало, что Россия готовится к судебным тяжбам, чтобы сорвать планы США и ЕС по конфискации части замороженных активов ЦБ в пользу Украины.

11 января Белый дом поддержал законопроект о конфискации российских активов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это провокацией.