Песков назвал поддержку Белым домом изъятия российских активов провокацией
- РИА Новости
«Конечно, речь идёт о весьма провокационном заявлении, которое анонсирует возможность незаконных действий в отношении нашей собственности, в отношении наших активов», — сказал он РИА Новости.
Ранее агентство Bloomberg сообщало, что администрация президента США Джо Байдена поддерживает законопроект о конфискации замороженных российских активов на сумму около $300 млрд для оплаты восстановления Украины.
Песков отмечал, что изъятие российских активов другими странами незаконно и чревато серьёзными пагубными последствиями.