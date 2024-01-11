Песков назвал поддержку Белым домом изъятия российских активов провокацией

Заявления о поддержке Белым домом решения по изъятию российских активов — провокационное, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Конечно, речь идёт о весьма провокационном заявлении, которое анонсирует возможность незаконных действий в отношении нашей собственности, в отношении наших активов», — сказал он РИА Новости.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что администрация президента США Джо Байдена поддерживает законопроект о конфискации замороженных российских активов на сумму около $300 млрд для оплаты восстановления Украины.

Песков отмечал, что изъятие российских активов другими странами незаконно и чревато серьёзными пагубными последствиями.