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Песков назвал поддержку Белым домом изъятия российских активов провокацией

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Заявления о поддержке Белым домом решения по изъятию российских активов — провокационное, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков назвал поддержку Белым домом изъятия российских активов провокацией
  • РИА Новости

«Конечно, речь идёт о весьма провокационном заявлении, которое анонсирует возможность незаконных действий в отношении нашей собственности, в отношении наших активов», — сказал он РИА Новости.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что администрация президента США Джо Байдена поддерживает законопроект о конфискации замороженных российских активов на сумму около $300 млрд для оплаты восстановления Украины.

Песков отмечал, что изъятие российских активов другими странами незаконно и чревато серьёзными пагубными последствиями.

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