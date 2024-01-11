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Bloomberg: Белый дом поддержал законопроект о конфискации российских активов

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Администрация президента США Джо Байдена поддерживает законопроект о конфискации замороженных российских активов на сумму около $300 млрд для оплаты восстановления Украины.

Об этом информирует Bloomberg.

«Законопроект предоставит полномочия, необходимые исполнительной власти для конфискации российских суверенных активов в пользу Украины», — говорится в публикации.

Ранее Владимир Зеленский призвал Запад передать Украине замороженные российские активы.

Также член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков заявил, что Киев хочет получить активы России из-за привычки жить за её счёт.

При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что изъятие российских активов другими странами незаконно и чревато серьёзными пагубными последствиями.

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