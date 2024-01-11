Bloomberg: Белый дом поддержал законопроект о конфискации российских активов
Об этом информирует Bloomberg.
«Законопроект предоставит полномочия, необходимые исполнительной власти для конфискации российских суверенных активов в пользу Украины», — говорится в публикации.
Ранее Владимир Зеленский призвал Запад передать Украине замороженные российские активы.
Также член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков заявил, что Киев хочет получить активы России из-за привычки жить за её счёт.
При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что изъятие российских активов другими странами незаконно и чревато серьёзными пагубными последствиями.