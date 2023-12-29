Песков: изъятие активов России за рубежом приведёт к пагубным последствиям
- РИА Новости
Он подчеркнул, что подобный поступок обернётся очередным ударом по мировой экономике.
«Подобные действия — они чреваты очень-очень серьёзными последствиями», — добавил Песков.
По его словам, у России есть список активов, которые она может конфисковать в ответ на аналогичные действия западных стран.
Ранее The New York Times сообщила, что в США уже обсуждают вопрос о передаче замороженных российских активов Украине.
Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что конфискация активов России рискует привести к разрыву отношений с США.