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Песков: изъятие активов России за рубежом приведёт к пагубным последствиям

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что изъятие российских активов другими странами незаконно и чревато серьёзными пагубными последствиями.
Песков: изъятие активов России за рубежом приведёт к пагубным последствиям
  • РИА Новости

Он подчеркнул, что подобный поступок обернётся очередным ударом по мировой экономике.

«Подобные действия — они чреваты очень-очень серьёзными последствиями», — добавил Песков.

По его словам, у России есть список активов, которые она может конфисковать в ответ на аналогичные действия западных стран.

Ранее The New York Times сообщила, что в США уже обсуждают вопрос о передаче замороженных российских активов Украине.

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что конфискация активов России рискует привести к разрыву отношений с США.

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