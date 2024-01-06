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Зеленский призвал Запад передать Украине замороженные российские активы

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Владимир Зеленский попросил страны Запада ускорить процесс создания правовой базы, на основе которой замороженные активы России будут переданы Украине.
Зеленский призвал Запад передать Украине замороженные российские активы
  • Gettyimages.ru

В соцсети Х (бывшая Twitter) он отметил, что «ощутимого прогресса» в этом вопросе нужно достичь в текущем году.

Зеленский подчеркнул, что надеется на усилия стран G7 по вопросу использования заблокированных российских активов.

Ранее директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский заявил, что Москва будет действовать симметрично, если Запад конфискует активы России.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что изъятие российских активов другими странами незаконно и чревато серьёзными пагубными последствиями.

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