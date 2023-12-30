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МИД: Москва будет действовать симметрично, если Запад конфискует активы России

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Директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский подчеркнул, что Москва намерена действовать симметрично, если страны Запада решат конфисковать российские активы.

Об этом дипломат сказал в беседе с РИА Новости.

«Разумеется, допускаем, что мы будем вынуждены действовать симметрично, если российские активы или их часть всё же будут конфискованы», — отметил Биричевский.

Он назвал существенным тот объём средств, на который могут распространиться ответные шаги Москвы.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что изъятие российских активов другими странами незаконно и чревато серьёзными пагубными последствиями.

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