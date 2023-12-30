МИД: Москва будет действовать симметрично, если Запад конфискует активы России
Об этом дипломат сказал в беседе с РИА Новости.
«Разумеется, допускаем, что мы будем вынуждены действовать симметрично, если российские активы или их часть всё же будут конфискованы», — отметил Биричевский.
Он назвал существенным тот объём средств, на который могут распространиться ответные шаги Москвы.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что изъятие российских активов другими странами незаконно и чревато серьёзными пагубными последствиями.