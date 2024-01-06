Сенатор Цеков: Киев хочет получить активы России из-за привычки жить за её счёт

Украина привыкла жить за счёт России, поэтому и просит передать ей замороженные российские активы, заявил член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

Таким образом сенатор прокомментировал призыв Владимира Зеленского к странам Запада ускорить процесс создания правовой базы, на основе которой замороженные активы России будут переданы Украине.

«Вообще, что касается Зеленского и в целом Украины, они, примерно говоря, привыкли жить за счёт России», — сказал Цеков в беседе с РИА Новости.

Он добавил, что киевские власти разворовали все средства, которые им достались от СССР.

Сенатор подчеркнул, что передача замороженных активов во владение другому государству не соответствует международному праву.

Ранее директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский заявил, что Москва будет действовать симметрично, если Запад конфискует активы России.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что изъятие российских активов другими странами незаконно и чревато серьёзными пагубными последствиями.