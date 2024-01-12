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Bloomberg: Россия готовится к судебным тяжбам, чтобы защитить активы от Запада

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Россия готовится к судебным тяжбам, чтобы сорвать планы США и ЕС по конфискации части замороженных активов ЦБ в пользу Украины.
Bloomberg: Россия готовится к судебным тяжбам, чтобы защитить активы от Запада
  • Gettyimages.ru

По словам источников Bloomberg, которые изучают возможность конфискации российских активов, они пришли к выводу, что это маловероятно.

«Банк России сейчас близок к заключению соглашения с международными юридическими фирмами о представлении интересов страны в случае судебного разбирательства», — отметили собеседники агентства.

По словам источников, чиновники полагают, что судебное разбирательство предотвратит перевод средств на Украину даже в случае, если Россия не сможет получить над ними контроль.

Ранее Белый дом поддержал законопроект о конфискации российских активов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это провокацией.

Кроме того, в Госдепе США заявили, что совместно с G7 примут решения об использовании активов России.

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