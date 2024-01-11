Госдеп: США совместно с G7 примут решения об использовании активов России

США ещё не принимали каких-либо окончательных решений о возможной конфискации замороженных на Западе российских активов.

Об этом заявил помощник госсекретаря Соединённых Штатов по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен.

«Оно (решение о возможной конфискации замороженных на Западе активов России. — RT) будет принято при взаимодействии с нашими партнёрами по G7», — цитирует его ТАСС.

Таким образом О'Брайен прокомментировал вопрос о дальнейшей судьбе авуаров России, замороженных на Западе после начала СВО.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что изъятие российских активов Вашингтоном не может не иметь глубоких последствий.

Он также назвал поддержку Белым домом изъятия российских активов провокацией.