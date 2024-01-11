Песков: изъятие российских активов США не может не иметь глубоких последствий

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что изъятие российских активов Вашингтоном не может не иметь глубоких последствий.

Об этом пишет РИА Новости.

«Это не может не иметь глубоких последствий. Мы об этом говорили», — отметил он.

Песков также сказал, что заявления о поддержке Белым домом решения по изъятию российских активов — провокационное.