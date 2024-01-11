Песков: изъятие российских активов США не может не иметь глубоких последствий
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что изъятие российских активов Вашингтоном не может не иметь глубоких последствий.
- AP
Об этом пишет РИА Новости.
«Это не может не иметь глубоких последствий. Мы об этом говорили», — отметил он.
Песков также сказал, что заявления о поддержке Белым домом решения по изъятию российских активов — провокационное.
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