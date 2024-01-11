RT в Telegram
Подпишись

Песков: изъятие российских активов США не может не иметь глубоких последствий

Короткая ссылка
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что изъятие российских активов Вашингтоном не может не иметь глубоких последствий.
Песков: изъятие российских активов США не может не иметь глубоких последствий
  • AP

Об этом пишет РИА Новости.

«Это не может не иметь глубоких последствий. Мы об этом говорили», — отметил он.

Песков также сказал, что заявления о поддержке Белым домом решения по изъятию российских активов — провокационное.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить