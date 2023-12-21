Политический посыл: почему конгрессмены США призвали заменить потолок цен на российскую нефть ужесточением санкций

Группа американских конгрессменов в письме помощнику президента США по нацбезопасности Джейку Салливану призвала заменить введённый Западом потолок цен на российскую нефть на более жёсткие санкции против энергетической отрасли РФ. Законодатели назвали потолок цен неэффективным, однако в Минфине США, напротив, уверены, что эта инициатива себя оправдала. Аналитики объясняют такую разницу в оценках тем, что каждая из сторон решает прежде всего свои задачи. При этом заявление конгрессменов призвано создать политический посыл, который вряд ли приведёт к каким-то практическим последствиям, считают специалисты.

Группа конгрессменов призвала Белый дом отказаться от потолка цен на российскую нефть и ужесточить санкции против энергетического сектора РФ. Соответствующая инициатива была изложена в письме законодателей помощнику президента США по национальной безопасности Джейку Салливану.

Документ подписали председатель комитета по финансовым услугам палаты представителей Патрик Макгенри, глава подкомитета по нацбезопасности и международным финансовым учреждениям Блейн Люткемейер, глава подкомитета по денежно-кредитной политике Энди Барр и глава подкомитета по цифровым активам и финансовым технологиям Френч Хилл.

«Мы направляем это письмо, чтобы настоятельно призвать администрацию президента Байдена нацелиться на доходы Москвы в твёрдой валюте путём отказа от неудачной схемы потолка цен на нефть и ввода всеобъемлющих энергетических санкций против России. Основанием для потолка цен была идея, что поражение России далось бы даром, однако подобный самообман лишь продлил страдания украинцев», — говорится в документе.

Конгрессмены утверждают, что с момента установления потолка цен Россия заработала на экспорте ископаемого топлива более $250 млрд. По их мнению, в этих условиях США должны ввести дополнительные рестрикции вместе с союзниками в Европе.

В качестве одной из таких мер авторы письма предложили прекратить «продолжающееся лицензирование Министерством финансов транзакций, относящихся к энергетике, с находящимися под санкциями российскими банками, что позволило России использовать финансовую систему США для любых операций, включая продажу нефти и природного газа».

«Мы также поддерживаем дополнительные санкции со стороны управления контроля за иностранными активами Министерства финансов не только в отношении финансовых институтов России, но и юридических лиц третьих стран, которые покупают российское сырьё», — говорится в письме.

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Стоит отметить, что одновременно с этим управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США опубликовало заявление коалиции стран, присоединившихся к соблюдению потолка цен. В нём утверждается, что эта ограничительная мера оправдала себя.

«Спустя год после введения потолка цен на нефть-сырец наш подход был успешен в деле достижения обеих наших целей: поддержания стабильности на рынках энергоресурсов при одновременном сокращении выручки России, которую та иначе могла бы использовать для финансирования... войны», — сказано в заявлении.

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Кроме того, в документе Минфин США предложил внести ряд изменений в механизм по соблюдению потолка цен.

«Вскоре мы потребуем, чтобы соответствующие поставщики услуг из стран коалиции получали подтверждение от своих контрагентов каждый раз, когда те загружают или отгружают российскую нефть», — отмечается в заявлении.

В дополнение к этому участники цепочки поставок, имеющие доступ к детализированным дополнительным затратам (например, в сферах страхования и фрахта), должны будут «по требованию делиться информацией о них с субъектами дальше по цепочке поставок».

Эти меры призваны осложнить попытки РФ обойти ограничения по ценам на нефть, считают в Минфине США.

«Экономика адаптируется»

Напомним, в прошлом году США предложили установить потолок цен для закупок российской нефти. Осенью эту идею поддержали остальные страны G7 (Канада, Франция, Германия, Италия, Япония и Великобритания), а также Австралия и Евросоюз. В начале декабря 2022-го после продолжительных дебатов об уровне цен стороны договорились ввести потолок в $60 за баррель.

Вице-премьер Александр Новак тогда назвал эти ограничения нерыночными и неэффективными.

«Этот инструмент... противоречит всем правилам — той же ВТО, например. В своей практике мы не собираемся применять инструменты, связанные с price cap (ценовым потолком. — RT). Для этого сейчас мы прорабатываем механизмы запрета на применение инструмента price cap независимо от того, какой уровень будет установлен», — заявил он в эфире телеканала «Россия 24».

Александр Новак

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В конце прошлого года президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на введение Западом потолка цен. Таким образом, Москва с февраля 2023-го запретила продажу нефти покупателям, которые примкнули к западным ограничениям.

«Запрещаются поставки российских нефти и нефтепродуктов иностранным юридическим и физическим лицам при условии, что в контрактах на эти поставки прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены. Установленный запрет применяется на всех этапах поставок до конечного покупателя», — говорилось в документе.

18 декабря этого года президент продлил действие этого указа до 30 июня 2024-го.

Стоит отметить, что на этом фоне каких-либо серьёзных спадов в общих объёмах поставок российских энергоресурсов в текущем году не наблюдалось. Так, в мае агентство Bloomberg сообщило, что экспорт российской нефти в Азию, в том числе Китай и Индию, достиг пиковых значений с начала 2022-го. Если в январе прошлого года они составляли чуть более 1 млн баррелей в день, то в мае превысили 3,8 млн баррелей.

В свою очередь, поставки российского сырья в ЕС заметно снизились. Как подсчитал Bloomberg, в мае в Европу морем направлялось лишь 63 тыс. баррелей в день. Единственным пунктом назначения при этом была Болгария. Ранее на европейский рынок поступало по 1,5 млн баррелей нефти в день.

В сентябре 2023 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин констатировал, что доходы России от продажи энергоресурсов восстановились после снижения.

«Экономика адаптируется к текущим вызовам... Если говорить о нефтегазовых поступлениях, то, несмотря на внешнее давление, они восстановились и, по данным Минфина, с сентября их траектория — на фоне увеличения цен на нефть — существенно опережает прошлогодние значения», — подчеркнул глава правительства.

«Бестолковое заявление»

По словам аналитиков, заявления администрации США об эффективности потолка цен носят политический характер.

«Представление о том, что сначала работают аналитики, а потом появляются некие оценки, в данном случае не работает. Такие оценки Белого дома поступают, так как на них есть политический заказ. Администрация сейчас всячески пытается показать и доказать, что политика санкций эффективна, что был нанесён какой-то ущерб России», — пояснил в разговоре с RT главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.

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Он также не исключил, что для обоснования своей точки зрения Белый дом может манипулировать данными.

«Это жонглирование цифрами, которое базируется на некоем допущении, что Россия могла получить что-то, но не получила. Сама по себе постановка вопроса уже носит спекулятивный характер. При этом администрация США на этой теме абсолютно зациклена. Она не признает ошибочность санкционной политики ни при каких условиях», — считает Васильев.

Аналогичной точки зрения придерживается заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов.

«Все эти заявления носят исключительно политический характер. Они не должны доносить до широкой общественности какие-то глубинные смыслы. Это просто создание того или иного политического посыла», — пояснил специалист в разговоре с RT.

Он объяснил разницу в оценках эффективности потолка цен со стороны американского Минфина и конгрессменов тем, что каждая из сторон решает свои сиюминутные задачи. При этом Фролов уверен, что призыв конгрессменов отменить потолок цен не будет иметь никаких практических последствий.

«Конгрессмены делают исключительно бестолковое политическое заявление, которое не будет иметь каких-то последствий. Никто не станет, ориентируясь на эти заявления, принимать какие-то решения. Притом что ужесточать санкции они, конечно, будут, но другим способом», — сказал аналитик.

По его мнению, США будут усиливать рестрикции таким образом, чтобы не дестабилизировать энергетические рынки перед выборами в следующем году.