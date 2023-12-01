«Сыграть на опережение»: как решение ОПЕК+ дополнительно снизить поставки нефти может отразиться на её цене

Страны — участницы соглашения ОПЕК+ решили дополнительно сократить поставки нефти на глобальный рынок в 2024 году. Как объяснил российский вице-премьер Александр Новак, мера позволит обеспечить баланс между спросом и предложением углеводородов в мире. По мнению экспертов, в ближайшее время потребление топлива может снизиться в ряде государств, особенно в Европе из-за назревших экономических проблем. В этом случае на энергетическом рынке может образоваться переизбыток нефти, что приведёт к падению цен. Для предотвращения подобного сценария в ОПЕК+ решили действовать на опережение и уменьшить добычу, чтобы поддержать котировки, утверждают аналитики.

В четверг, 30 ноября, торги на глобальном энергетическом рынке сопровождались резкими колебаниями цен на нефть. Во время торгов сырьё эталонной марки Brent на бирже ICE в Лондоне дорожало сразу на 2,1% — до $84,59 за баррель, а стоимость американской марки WTI поднималась на 2,2% — до $79,59 за баррель. Впрочем, после такого резкого роста уже вечером значения скорректировались до $81 и $76 соответственно.

Эмоциональную реакцию котировок спровоцировала очередная министерская встреча ОПЕК+. На заседании в четверг ряд участников соглашения решили дополнительно снизить поставки нефти на мировой рынок, о чём по итогам мероприятия рассказал зампред правительства России Александр Новак.

По его словам, в настоящий момент ситуация на глобальном нефтяном рынке остаётся «достаточно стабильной». Вместе с тем для минимизации возможных рисков стороны посчитали целесообразным уменьшить предложение углеводородов.

«Это те меры, которые будут способствовать прохождению зимнего периода — периода пониженного спроса, — для того чтобы обеспечить стабильную работу нефтяных рынков и баланс спроса и предложения… Мы видим риски, в том числе в рамках тех решений, которые приняты центробанками различных стран (по ужесточению. — RT) монетарной политики. Собственно, это может создавать риски замедления экономик в следующем году», — сказал Новак в эфире канала «Россия 24».

Помимо этого, вице-премьер сообщил о планах по расширению состава ОПЕК+. Так, уже с 1 января 2024 года к партнёрству должна будет присоединиться Бразилия.

Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак

РИА Новости

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Напомним, сейчас в соглашение ОПЕК+ входят 23 нефтедобывающие страны, включая Россию. В рамках сделки государства совместно контролируют производство сырья и тем самым регулируют предложение углеводородов на мировом рынке. Такая политика призвана удерживать стоимость нефти от значительных обвалов.

Ещё в октябре 2022 года стороны согласились снизить общий уровень нефтедобычи на 2 млн баррелей в сутки к концу 2023-го. При этом в 2024-м производство сырья планируется уменьшить ещё на 1,4 млн баррелей в день.

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Параллельно с этим официальным сокращением некоторые участники сделки сейчас добровольно уменьшают производство ещё на 1,66 млн баррелей: основное снижение приходится на Россию и Саудовскую Аравию — по 500 тыс. баррелей в сутки на каждую, а остальные объёмы распределены между Ираком, ОАЭ, Кувейтом, Казахстаном, Алжиром, Оманом и Габоном. Изначально эта инициатива должна была действовать до конца 2023 года, но на заседании в четверг её было решено продлить на весь 2024-й.

В дополнение к этому Саудовская Аравия в настоящий момент добровольно снижает производство нефти ещё на 1 млн баррелей в сутки, а Россия урезает экспорт сырья на 300 тыс. баррелей в день. Эти меры также должны были действовать до конца 2023 года, но по итогам встречи 30 ноября обе страны решили продолжить их выполнение в I квартале 2024-го. Причём Москва собирается углубить сокращение продаж нефти до 500 тыс. баррелей в сутки.

Впрочем, главным нововведением прошедшего заседания стало решение Ирака, ОАЭ, Казахстана, Алжира и Омана добровольно уменьшить добычу нефти ещё на 700 тыс. баррелей в сутки. Эта инициатива будет действовать с января по март следующего года.

Желание стран ОПЕК+ дополнительно сократить предложение нефти на глобальном рынке в 2024 году может быть связано с опасениями альянса по поводу перспектив мировой экономики. Такую точку зрения в интервью RT выразил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

«Это попытка сыграть на опережение. Видимо, стороны опасаются, что кто-то из крупных потребителей нефти — Китай, Европа или США — столкнётся с экономическими проблемами. В этом случае глобальный спрос на топливо начнёт ослабевать, и на мировом рынке может сформироваться переизбыток сырья, что приведёт к снижению цен. Поэтому ОПЕК+ хочет заранее снизить объёмы добычи, чтобы предотвратить возникновение этого излишка и удержать цену», — пояснил Юшков.

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Как полагает эксперт, прежде всего участников сделки может настораживать ситуация в Европе. После отказа от закупок российских энергоресурсов в 2022 году Евросоюз столкнулся с ажиотажным удорожанием топлива и, как следствие, повышением цен на многие другие товары, что обернулось рекордным разгоном инфляции. Для нормализации обстановки Европейский центробанк резко повысил ключевую ставку, но это привело к ослаблению деловой и потребительской активности в регионе.

По прогнозу Еврокомиссии, в 2023 году экономика ЕС замедлится почти в шесть раз по сравнению с 2022-м и вырастет лишь на 0,6%. Причём десять государств Европы вовсе рискуют столкнуться с падением ВВП. Речь идёт о Латвии (-0,2%), Германии (-0,3%), Литве и Чехии (-0,4%), Австрии и Швеции (-0,5%), Люксембурге (-0,6%), Венгрии (-0,7%), Ирландии (-0,9%) и Эстонии (-2,6%).

«Поскольку у ОПЕК+ есть сомнения по поводу того, что в мировой экономике всё наладится, альянс сейчас хочет подтолкнуть цену на нефть вверх. Кроме того, нынешний уровень котировок, которые уже около месяца колеблются вблизи $80 за баррель, не очень устраивает ряд участников сделки, в первую очередь Саудовскую Аравию. Дело в том, что бюджет королевства свёрстан исходя из стоимости нефти $85 за баррель, и поэтому нынешние цены для них маловаты», — добавил Юшков.

Выше потолка

По мнению Игоря Юшкова, до конца текущего года цена нефти Brent может вырастать до $90 за баррель. Аналогичной оценки придерживается и ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Причём, как отметила эксперт, чем больше стоит Brent, тем выше поднимаются котировки российской нефти Urals, что позитивно отражается на бюджете и экономке РФ.

Согласно последним оценкам Министерства финансов России, с 15 октября по 14 ноября средняя стоимость нефти Urals составила $79,23 за баррель. Это больше, чем заложено в бюджете на текущий год ($70,1). Кроме того, показатель заметно превышает установленный Западом потолок цен ($60).

Напомним, с февраля 2022 года, после начала специальной военной операции на Украине, страны Евросоюза вместе с США и рядом других государств стали поочерёдно отказываться от импорта российской нефти. Более того, в попытке надавить на Москву и лишить её прибыли от продажи энергоресурсов ЕС и G7 запретили своим компаниям страховать и перевозить сырьё из РФ морем в другие регионы мира по цене выше $60 за баррель.

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В ответ на это Россия ввела запрет на поставки энергоресурсов всем, кто требует соблюдения потолка цен при заключении контрактов. Одновременно компании страны начали перестраивать торговые маршруты, но на первых порах были вынуждены предоставлять значительные скидки. Например, в начале 2023 года баррель Brent на мировом рынке торговался в среднем по $81,8, тогда как Urals покупали примерно по $46,8. Таким образом, в тот момент размер дисконта составлял $35, но уже к середине ноября это значение снизилось почти до $7.

«Высокие мировые цены на нефть и сокращение дисконта Urals к Brent в последние месяцы стало одной из причин оживления российской экономики в 2023 году. В полной мере эффект всех этих событий отразился на росте нашего ВВП во втором полугодии», — отметила Мильчакова.

Отметим, что в 2022-м на фоне беспрецедентных западных санкций валовой внутренний продукт России сократился на 2,1%. Впрочем, по оценке Минфина, в 2023-м экономика сумеет полностью отыграть прошлогодние потери и прибавит около 3% или даже больше.