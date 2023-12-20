США и союзники обновили меры по соблюдению лимита на российскую нефть

Минфин США и страны-союзники внесли коррективы в меры по соблюдению ценового потолка на российскую нефть.

«Вскоре мы потребуем, чтобы соответствующие поставщики услуг из стран коалиции получали подтверждения от своих контрагентов каждый раз, когда они принимают или отгружают российскую нефть», — приводит заявление РИА Новости.

Кроме того, будут внесены изменения, в соответствии с которыми участникам цепочки поставок с доступом к дополнительным тратам необходимо будет делиться ими по запросу со структурами далее по цепочке поставок.

Президент Владимир Путин ранее продлил до 30 июня 2024 года действие специальных мер в экономике, которые были введены на фоне установления Западом потолка цен на российскую нефть.

Глава государства запретил поставки нефти и нефтепродуктов из России тем, кто прописывает в контрактах предельную цену на российские энергоресурсы.