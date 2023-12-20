США и союзники обновили меры по соблюдению лимита на российскую нефть
- РИА Новости
«Вскоре мы потребуем, чтобы соответствующие поставщики услуг из стран коалиции получали подтверждения от своих контрагентов каждый раз, когда они принимают или отгружают российскую нефть», — приводит заявление РИА Новости.
Кроме того, будут внесены изменения, в соответствии с которыми участникам цепочки поставок с доступом к дополнительным тратам необходимо будет делиться ими по запросу со структурами далее по цепочке поставок.
Президент Владимир Путин ранее продлил до 30 июня 2024 года действие специальных мер в экономике, которые были введены на фоне установления Западом потолка цен на российскую нефть.
Глава государства запретил поставки нефти и нефтепродуктов из России тем, кто прописывает в контрактах предельную цену на российские энергоресурсы.