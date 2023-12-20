RT в Telegram
Подпишись

США и союзники обновили меры по соблюдению лимита на российскую нефть

Короткая ссылка
Минфин США и страны-союзники внесли коррективы в меры по соблюдению ценового потолка на российскую нефть.
США и союзники обновили меры по соблюдению лимита на российскую нефть
  • РИА Новости

«Вскоре мы потребуем, чтобы соответствующие поставщики услуг из стран коалиции получали подтверждения от своих контрагентов каждый раз, когда они принимают или отгружают российскую нефть», — приводит заявление РИА Новости.

Кроме того, будут внесены изменения, в соответствии с которыми участникам цепочки поставок с доступом к дополнительным тратам необходимо будет делиться ими по запросу со структурами далее по цепочке поставок.

Президент Владимир Путин ранее продлил до 30 июня 2024 года действие специальных мер в экономике, которые были введены на фоне установления Западом потолка цен на российскую нефть.

Глава государства запретил поставки нефти и нефтепродуктов из России тем, кто прописывает в контрактах предельную цену на российские энергоресурсы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить