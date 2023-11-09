«Стала менее конкурентоспособной»: в США заявили, что Европа превратилась в главный рынок сбыта американского СПГ

Европа на фоне отказа от российского газа превратилась в главный рынок сбыта американского СПГ, заявил помощник госсекретаря США по вопросам энергоресурсов Джеффри Пайетт. По его словам, в прошлом году 70% американского экспорта сжиженного природного газа пришлось на европейские страны. Аналитики констатируют, что переход на дорогостоящее топливо из США снизил конкурентоспособность европейской экономики. При этом эксперты уверены, что, несмотря на угрозы Вашингтона ввести новые санкции в отношении российских энергетических проектов, у Москвы есть все возможности для их реализации.

Европа после февраля 2022 года превратилась в главный рынок сбыта американского сжиженного природного газа (СПГ), заявил помощник госсекретаря США по вопросам энергоресурсов и бывший посол Соединённых Штатов на Украине Джеффри Пайетт.

«На фоне отказа наших союзников рассматривать Россию в качестве поставщика энергоресурсов... американские производители сжиженного природного газа нарастили его поставки в Европу. С 2022 года американские экспортёры поставили в ЕС около 90 млн т СПГ — в три раза больше следующего по объёмам поставщика. В прошлом году 70% американского экспорта СПГ пришлось на Европу», — сообщил он на слушаниях в комитете по иностранным делам сената.

Отказ Европы от российских энергоносителей Пайетт назвал «перманентным сдвигом на международной энергетической карте», причём, по словам дипломата, этот процесс произошёл «гораздо быстрее, чем прогнозировалось».

Помощник госсекретаря США Джеффри Пайетт

globallookpress.com

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Ранее в ходе пленарного заседания международного форума «Российская энергетическая неделя» президент РФ Владимир Путин констатировал, что теперь Европе приходится закупать существенно более дорогой американский газ вместо российского.

«Увеличили (в Европе. — RT) закупки в США в два раза. Так это на 30% дороже, чем наш трубный газ. Легко посчитать: сразу рентабельность падает, конкурентоспособность снижается, удобрения производить невыгодно... Экономика предприятий, производящих удобрения, не складывается», — заявил глава государства.

Также по теме Поток проблем: что происходит с экономикой Германии спустя год после подрыва газопроводов в Балтийском море С момента подрыва газопроводов системы «Северный поток» организаторы диверсии так и не были официально установлены, а страны Запада...

По его словам, из-за перехода на американский СПГ страдает европейская промышленность.

«При таких высоких ценах на газ невозможно экономику предприятий по производству удобрений посчитать. Она уходит в минус, они закрываются просто. Стекольные предприятия, где тоже нужно много энергии, закрываются. Металлургические — в плохом состоянии. Химия — проблемы у них, очевидные проблемы же», — пояснил Путин.

Президент добавил, что европейские страны решили отказаться от российского газа, рассчитывая таким образом навредить РФ, однако из этого ничего не вышло.

«Зачем нужно создавать себе проблемы в надежде на то, что мы рухнем? Но мы уже не рухнем — уже всё понятно, и им всем понятно. Нет, забрались в эту колею и по этой колее дальше шуруют уже без всякого анализа происходящих событий и без анализа того, что произойдёт в ближайшее время», — подчеркнул российский лидер.

Как отмечают аналитики, переход на американский СПГ действительно сделал Европу менее конкурентоспособной.

«Отказ от российского газа в значительной степени привёл к тому, что Европа стала менее конкурентоспособной в энергоёмких отраслях: химии, металлургии и отчасти машиностроении. Разумеется, причина в том, что американское топливо дороже российского, а это напрямую влияет на конкурентоспособность европейской экономики», — пояснил в беседе с RT эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович.

«Добились разрыва отношений»

Эксперты напоминают, что США пытались вытеснить РФ с европейского рынка газа задолго до начала СВО. По словам Станислава Митраховича, это было частью политики Вашингтона, нацеленной на разрыв российско-европейских торговых связей.

Для этого Соединённые Штаты, в частности, ставили препоны на пути реализации проекта «Северный поток — 2». Американская сторона неоднократно вводила санкции в отношении участвующих в строительстве газопровода судов и компаний, что на полтора года отсрочило ввод СП-2 в эксплуатацию.

Несмотря на это, в сентябре 2021 года строительство было завершено, однако из-за позиции Запада трубопровод так и не был задействован для поставок газа в Европу. Кроме того, в сентябре 2022 года в результате теракта в районе датского острова Борнхольм системы газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» были выведены из строя.

Последствия диверсии на газопроводах «Северный поток»

AP

© Swedish Coast Guard

Москва считает, что за диверсией на трубопроводах стоят США, которые стали главным выгодоприобретателем от прекращения поставок российского газа в Европу. Об этом, в частности, в конце октября заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

«США, используя украинский кризис, добились разрыва экономических отношений Европы с Россией и устранения экономических конкурентов. Решают за счёт других стран свои экономические проблемы. А чтобы Европа не могла получать газ из России, взорвали «Северные потоки», — сказал он на выездном совещании в Томске.

Как отмечал в октябре прошлого года Владимир Путин, благодаря подрыву СП-1 и СП-2 США теперь могут навязывать Европе свои энергоресурсы.

«Можно теперь действительно в больших масштабах навязывать европейским странам природный сжиженный газ из Соединённых Штатов, который явно уступает по конкурентоспособности российскому трубопроводному газу. Ведь цены на американский СПГ значительно выше», — констатировал тогда российский лидер.

Со своей стороны, РФ переориентировала поставки энергоресурсов на азиатские рынки.

«В течение последних полутора лет в силу нелегитимных действий западных стран энергетический сектор России значительно ускорил разворот на Восток, где находятся самые быстрорастущие и перспективные энергетические рынки в мире», — отметил вице-премьер Александр Новак в статье для журнала «Энергетическая политика» в июне 2023 года.

По его словам, уже имеющаяся энергетическая инфраструктура, в том числе газопровод «Сила Сибири» и проект «Ямал СПГ», позволила оперативно перенаправить значительные объёмы энергоресурсов в азиатские страны. На этом направлении развиваются и другие проекты, добавил Новак.

«Экспорт трубопроводного газа в КНР в текущем году увеличится до 22 млрд куб. м, или на 43%. Продолжается работа над проектом поставок газа «Союз Восток», который пройдёт по территории Монголии и станет продолжением российского газопровода «Сила Сибири — 2», — сообщил вице-премьер.

«Цель — уничтожить»

Стоит отметить, что на слушаниях в сенате Джеффри Пайетт также пообещал, что США будут препятствовать новым инициативам РФ в сфере энергетики. В частности, он заявил, что Вашингтон намерен «уничтожить» российский проект «Арктик СПГ — 2».

«На прошлой неделе мы ввели новые санкции против проекта «Арктик СПГ — 2» — флагманского проекта... (компании. — RT) «НОВАТЭК», который был ею запущен с целью превращения России в крупнейшего экспортёра СПГ в мире. Наша цель — уничтожить этот проект, и мы этого добиваемся путём введения санкций, работая вместе с нашими партнёрами в «Большой семёрке» и за её пределами», — заявил помощник госсекретаря.

РИА Новости

© Алексей Никольский

Проект «Арктик СПГ — 2» предусматривает строительство трёх технологических линий по производству сжиженного природного газа общей мощностью 19,8 млн т в год и стабильного газового конденсата до 1,6 млн т в год.

Ресурсной базой «Арктик СПГ — 2» является Утреннее месторождение, расположенное на полуострове Гыдан в ЯНАО. Его доказанные и вероятные запасы по стандартам PRMS составляют порядка 1434 млрд куб. м природного газа.

В октябре 2023 года Александр Новак анонсировал запуск первой линии СПГ-завода «Арктик СПГ — 2» до конца текущего года.

«Несмотря на внешние вызовы, до конца года будет запущена первая линия проекта. Отгрузки планируется начать в начале следующего года. Планы запуска ещё двух линий в 2024 и 2026 годах также полностью сохранены», — цитирует его ТАСС.

Несмотря на препятствия со стороны Запада, у России есть все возможности для реализации проекта «Арктик СПГ — 2», заявил в беседе с RT заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов.