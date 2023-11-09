«Стала менее конкурентоспособной»: в США заявили, что Европа превратилась в главный рынок сбыта американского СПГ
- Газоприёмная станция «Северного потока — 2»
- globallookpress.com
- © Jens Büttner
Европа после февраля 2022 года превратилась в главный рынок сбыта американского сжиженного природного газа (СПГ), заявил помощник госсекретаря США по вопросам энергоресурсов и бывший посол Соединённых Штатов на Украине Джеффри Пайетт.
«На фоне отказа наших союзников рассматривать Россию в качестве поставщика энергоресурсов... американские производители сжиженного природного газа нарастили его поставки в Европу. С 2022 года американские экспортёры поставили в ЕС около 90 млн т СПГ — в три раза больше следующего по объёмам поставщика. В прошлом году 70% американского экспорта СПГ пришлось на Европу», — сообщил он на слушаниях в комитете по иностранным делам сената.
Отказ Европы от российских энергоносителей Пайетт назвал «перманентным сдвигом на международной энергетической карте», причём, по словам дипломата, этот процесс произошёл «гораздо быстрее, чем прогнозировалось».
- Помощник госсекретаря США Джеффри Пайетт
- globallookpress.com
- © Rod Lamkey - CNP
Ранее в ходе пленарного заседания международного форума «Российская энергетическая неделя» президент РФ Владимир Путин констатировал, что теперь Европе приходится закупать существенно более дорогой американский газ вместо российского.
«Увеличили (в Европе. — RT) закупки в США в два раза. Так это на 30% дороже, чем наш трубный газ. Легко посчитать: сразу рентабельность падает, конкурентоспособность снижается, удобрения производить невыгодно... Экономика предприятий, производящих удобрения, не складывается», — заявил глава государства.
По его словам, из-за перехода на американский СПГ страдает европейская промышленность.
«При таких высоких ценах на газ невозможно экономику предприятий по производству удобрений посчитать. Она уходит в минус, они закрываются просто. Стекольные предприятия, где тоже нужно много энергии, закрываются. Металлургические — в плохом состоянии. Химия — проблемы у них, очевидные проблемы же», — пояснил Путин.
Президент добавил, что европейские страны решили отказаться от российского газа, рассчитывая таким образом навредить РФ, однако из этого ничего не вышло.
«Зачем нужно создавать себе проблемы в надежде на то, что мы рухнем? Но мы уже не рухнем — уже всё понятно, и им всем понятно. Нет, забрались в эту колею и по этой колее дальше шуруют уже без всякого анализа происходящих событий и без анализа того, что произойдёт в ближайшее время», — подчеркнул российский лидер.
Как отмечают аналитики, переход на американский СПГ действительно сделал Европу менее конкурентоспособной.
«Отказ от российского газа в значительной степени привёл к тому, что Европа стала менее конкурентоспособной в энергоёмких отраслях: химии, металлургии и отчасти машиностроении. Разумеется, причина в том, что американское топливо дороже российского, а это напрямую влияет на конкурентоспособность европейской экономики», — пояснил в беседе с RT эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович.
«Добились разрыва отношений»
Эксперты напоминают, что США пытались вытеснить РФ с европейского рынка газа задолго до начала СВО. По словам Станислава Митраховича, это было частью политики Вашингтона, нацеленной на разрыв российско-европейских торговых связей.
Для этого Соединённые Штаты, в частности, ставили препоны на пути реализации проекта «Северный поток — 2». Американская сторона неоднократно вводила санкции в отношении участвующих в строительстве газопровода судов и компаний, что на полтора года отсрочило ввод СП-2 в эксплуатацию.
Несмотря на это, в сентябре 2021 года строительство было завершено, однако из-за позиции Запада трубопровод так и не был задействован для поставок газа в Европу. Кроме того, в сентябре 2022 года в результате теракта в районе датского острова Борнхольм системы газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» были выведены из строя.
- Последствия диверсии на газопроводах «Северный поток»
- AP
- © Swedish Coast Guard
Москва считает, что за диверсией на трубопроводах стоят США, которые стали главным выгодоприобретателем от прекращения поставок российского газа в Европу. Об этом, в частности, в конце октября заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
«США, используя украинский кризис, добились разрыва экономических отношений Европы с Россией и устранения экономических конкурентов. Решают за счёт других стран свои экономические проблемы. А чтобы Европа не могла получать газ из России, взорвали «Северные потоки», — сказал он на выездном совещании в Томске.
Как отмечал в октябре прошлого года Владимир Путин, благодаря подрыву СП-1 и СП-2 США теперь могут навязывать Европе свои энергоресурсы.
«Можно теперь действительно в больших масштабах навязывать европейским странам природный сжиженный газ из Соединённых Штатов, который явно уступает по конкурентоспособности российскому трубопроводному газу. Ведь цены на американский СПГ значительно выше», — констатировал тогда российский лидер.
Со своей стороны, РФ переориентировала поставки энергоресурсов на азиатские рынки.
«В течение последних полутора лет в силу нелегитимных действий западных стран энергетический сектор России значительно ускорил разворот на Восток, где находятся самые быстрорастущие и перспективные энергетические рынки в мире», — отметил вице-премьер Александр Новак в статье для журнала «Энергетическая политика» в июне 2023 года.
По его словам, уже имеющаяся энергетическая инфраструктура, в том числе газопровод «Сила Сибири» и проект «Ямал СПГ», позволила оперативно перенаправить значительные объёмы энергоресурсов в азиатские страны. На этом направлении развиваются и другие проекты, добавил Новак.
«Экспорт трубопроводного газа в КНР в текущем году увеличится до 22 млрд куб. м, или на 43%. Продолжается работа над проектом поставок газа «Союз Восток», который пройдёт по территории Монголии и станет продолжением российского газопровода «Сила Сибири — 2», — сообщил вице-премьер.
«Цель — уничтожить»
Стоит отметить, что на слушаниях в сенате Джеффри Пайетт также пообещал, что США будут препятствовать новым инициативам РФ в сфере энергетики. В частности, он заявил, что Вашингтон намерен «уничтожить» российский проект «Арктик СПГ — 2».
«На прошлой неделе мы ввели новые санкции против проекта «Арктик СПГ — 2» — флагманского проекта... (компании. — RT) «НОВАТЭК», который был ею запущен с целью превращения России в крупнейшего экспортёра СПГ в мире. Наша цель — уничтожить этот проект, и мы этого добиваемся путём введения санкций, работая вместе с нашими партнёрами в «Большой семёрке» и за её пределами», — заявил помощник госсекретаря.
- РИА Новости
- © Алексей Никольский
Проект «Арктик СПГ — 2» предусматривает строительство трёх технологических линий по производству сжиженного природного газа общей мощностью 19,8 млн т в год и стабильного газового конденсата до 1,6 млн т в год.
Ресурсной базой «Арктик СПГ — 2» является Утреннее месторождение, расположенное на полуострове Гыдан в ЯНАО. Его доказанные и вероятные запасы по стандартам PRMS составляют порядка 1434 млрд куб. м природного газа.
В октябре 2023 года Александр Новак анонсировал запуск первой линии СПГ-завода «Арктик СПГ — 2» до конца текущего года.
«Несмотря на внешние вызовы, до конца года будет запущена первая линия проекта. Отгрузки планируется начать в начале следующего года. Планы запуска ещё двух линий в 2024 и 2026 годах также полностью сохранены», — цитирует его ТАСС.
Несмотря на препятствия со стороны Запада, у России есть все возможности для реализации проекта «Арктик СПГ — 2», заявил в беседе с RT заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов.
«У компании «НОВАТЭК» есть запатентованные технологии крупнотоннажного сжижения. И если даже эти санкции приведут к выходу части зарубежных партнёров из «Арктик СПГ — 2» (а это международный проект), то в худшем случае американские ограничения смогут лишь повлиять на сроки исполнения этого проекта. Впрочем, часть мощностей будет введена уже в конце 2023 года», — резюмировал Фролов.
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