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Новак анонсировал запуск первой линии «Арктик СПГ-2» до конца 2023 года

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Российский вице-премьер Александр Новак анонсировал запуск первой линии СПГ-завода «Арктик СПГ-2» до конца 2023 года.
Новак анонсировал запуск первой линии «Арктик СПГ-2» до конца 2023 года
  • РИА Новости

«Несмотря на внешние вызовы, до конца года будет запущена первая линия проекта. Отгрузки планируется начать в начале следующего года. Планы запуска ещё двух линий в 2024 и 2026 годах также полностью сохранены», — цитирует его ТАСС.

Ранее Новак в интервью RT Arabic заявил, что Россия планирует серьёзно развивать производство сжиженного природного газа (СПГ).

Также Новак в интервью RT Arabic заявил, что необходимо изучить предложение Ирана о создании газового хаба при участии России, Туркменистана и Катара.

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