Новак: Россия планирует серьёзно развивать производство СПГ

Вице-премьер России Александр Новак в интервью RT Arabic заявил, что Россия планирует серьёзно развивать производство сжиженного природного газа (СПГ).

«Сегодня первое место в мире по объёму экспорта занимает Австралия. На втором месте — Катар, на третьем — США. А Россия — на четвёртом месте. То есть для нас вот три конкурента как бы главных», — сказал Новак.

Новак отметил, что уже реализуется ряд крупных проектов, которые в ближайшее время будут введены и дадут России дополнительные объёмы.

«Мы сегодня производим 33 млн т. Вот, у нас реализуется проект «Арктик СПГ 2». В ближайшие 3—4 года это дополнительно даст 20 млн т СПГ- производства. В Усть-Луге «Газпром» реализует проект тоже на 13 млн т ещё добавочно. Недавно принято решение в Мурманске реализовать проект «Новатек» ещё на 20 млн т. То есть у нас такие серьёзные планы, с тем чтобы мы на рынке заняли свою нишу — не менее 20%», — заявил вице-премьер.

Также Новак в интервью RT Arabic заявил, что необходимо изучить предложение Ирана о создании газового хаба при участии России, Туркменистана и Катара.