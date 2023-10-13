Новак заявил, что нужно изучить предложение Ирана о создании газового хаба

Вице-премьер России Александр Новак в интервью RT Arabic заявил, что необходимо изучить предложение Ирана о создании газового хаба при участии России, Туркменистана и Катара.

Он отметил, что на панельной дискуссии в рамках Российской энергетической недели иранский министр озвучил эту инициативу.

«Я думаю, что наша компания «Газпром» изучит этот вопрос. И, если это действительно реальный, потенциально хороший проект, конечно, он будет… в нём будут участвовать, и Россия в том числе. Но надо его оценить и изучить», — сказал Новак.

Также Новак в интервью RT Arabic сообщил, что российские власти отправили турецким партнёрам дорожную карту по проекту газового хаба в Турции.

В июне иранский министр нефти Джавад Оуджи сообщил, что власти Ирана намерены создать газовый хаб при участии России, Катара и Туркменистана.