Новак: Россия отправила Турции дорожную карту по проекту газового хаба

Вице-премьер России Александр Новак в интервью RT Arabic сообщил, что российские власти отправили турецким партнёрам дорожную карту по проекту газового хаба в Турции.

Новак подчеркнул, что этот проект действительно очень серьёзный и перспективный.

«И в первую очередь, он состоит в том, чтобы создать в Турции электронную площадку по торговле газом, которая бы формировала цены, исходя из спроса и предложения в этом регионе», — сказал вице-премьер.

По его словам, в регионе много поставщиков, в числе крупнейших из них — Россия. Новак добавил, что потребителей в регионе также много, в основном это Турция и европейские страны.

«Поэтому очевидно, что там должна быть своя электронная биржа, электронная торговля, которая формирует ценовые котировки. Собственно, этот проект сейчас на стадии обсуждения. Подготовлена дорожная карта, которая направлена турецким партнёрам, они её в настоящее время рассматривают», — сказал зампредседателя правительства.

Он уточнил, что как только дорожная карта будет подписана, проект уже будет реализовываться в соответствии с планом мероприятий.

Также Новак в интервью RT Arabic высказался о цене на нефть на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке.