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Пайатт: США добиваются прекращения существования проекта «Арктик СПГ — 2»

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США добиваются прекращения существования «Арктик СПГ — 2».

Об этом заявил помощник госсекретаря США по вопросам энергоресурсов Джеффри Пайатт.

Он напомнил, что США на прошлой неделе ввели новые санкции в отношении «Арктик СПГ — 2».

«Наша цель заключается в том, чтобы прекратить существование этого проекта», — цитирует его ТАСС.

Ранее российский вице-премьер Александр Новак анонсировал запуск первой линии СПГ-завода «Арктик СПГ — 2» до конца 2023 года.

2 ноября президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий экспорт СПГ без привязки к конкретным месторождениям.

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