Путин подписал закон об экспорте СПГ без привязки к конкретным месторождениям

Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий экспорт СПГ без привязки к конкретным месторождениям.

Соответствующий документ размещён на правовом портале.

Данный закон предоставляет исключительное право на экспорт СПГ пользователям участков недр на суше, полностью или частично расположенных севернее 67-го градуса северной широты.

При этом доля государства в уставном капитале таких недропользователей должна быть более 50%.

Ранее российский вице-премьер Александр Новак анонсировал запуск первой линии СПГ-завода «Арктик СПГ-2» до конца 2023 года.