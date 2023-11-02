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Путин подписал закон об экспорте СПГ без привязки к конкретным месторождениям

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Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий экспорт СПГ без привязки к конкретным месторождениям.
Путин подписал закон об экспорте СПГ без привязки к конкретным месторождениям
  • РИА Новости

Соответствующий документ размещён на правовом портале.

Данный закон предоставляет исключительное право на экспорт СПГ пользователям участков недр на суше, полностью или частично расположенных севернее 67-го градуса северной широты.

При этом доля государства в уставном капитале таких недропользователей должна быть более 50%.

Ранее российский вице-премьер Александр Новак анонсировал запуск первой линии СПГ-завода «Арктик СПГ-2» до конца 2023 года.

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