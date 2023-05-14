Отказ от «Дружбы»: СМИ сообщили о намерении стран G7 и ЕС запретить перезапуск российских газопроводов

Страны «группы семи» и ЕС намерены запретить импорт российского трубопроводного газа по магистралям, на которых Москва ранее сократила поставки, сообщают западные СМИ. Также появилась информация о желании Брюсселя ввести запрет на поставки нефти по нефтепроводу «Дружба». Как отметили эксперты, Запад безуспешно пытается надавить на Россию тем или иным образом, чтобы не нанести ущерба самому себе. При этом информационные утечки используются для отслеживания реакции рынка, подчеркнули аналитики.

США, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Италия и Япония, входящие в так называемую Большую семёрку, и государства — члены Европейского союза намерены запретить экспорт трубопроводного газа из России по направлениям, где Москва ранее сократила поставки. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с переговорами.

Согласно данным издания, лидеры «группы семи» примут соответствующее решение на саммите G7, который пройдёт в Хиросиме с 19 по 21 мая. При этом аналогичная мера может войти в 11-й пакет антироссийских санкций ЕС.

«Решение, которое должны принять лидеры G7 на саммите в Хиросиме на следующей неделе, предотвратит возобновление экспорта российского трубопроводного газа по маршрутам в такие страны, как Польша и Германия», — приводит РИА Новости текст публикации.

Как отмечает ТАСС со ссылкой на публикацию, ограничительные меры могут коснуться в том числе северного участка российского трубопровода «Дружба».

Если запрет вступит в силу, Запад впервые с начала специальной военной операции на Украине заблокирует торговлю российским трубопроводным газом.

На этой неделе агентство Bloomberg сообщало, что в ЕС предложили оформить прекращение поставки нефти по нефтепроводу «Дружба» в Германию и Польшу. Берлин и Варшава не пользуются возможностью закупки сырья, идущего по северной нитке этого трубопровода. При этом исключения, позволяющие поставлять нефть по южной ветке «Дружбы», снабжающей Венгрию, Чехию и Словакию, останутся в силе, приводит текст статьи Ино ТВ.

«Германия отказалась импортировать российскую нефть по «Дружбе» с 1 февраля 2023 года. Польша же, хотя всячески призывала к этому Германию, сама не остановила поставку и продолжала закупать, пока у неё не закончился контракт. А дальше уже решила не продлевать контракт», — напомнил в разговоре с RT ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

По его словам, запрет на возобновление поставок в будущем собираются ввести, чтобы исключить восстановление отношений с Россией.

«Логика понятна, они хотят зафиксировать сегодняшний статус-кво. Мол, раз сегодняшними объёмами прокачки Европа выживает, то и ладно. И плюс ко всему это ещё и внутриевропейская борьба. Одно дело, когда Германия отказалась закупать нашу нефть по «Дружбе», а потом взяла и передумала. Другое дело, когда это санкции на уровне Евросоюза. Поэтому здесь происходит некая борьба за влияние между национальными юрисдикциями и Евросоюзом», — отметил он.

В свою очередь, заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов заметил, что Запад пытается предпринимать попытки надавить на Россию тем или иным образом, чтобы не нанести ущерба самому себе.

«Дело в том, что они собираются запретить поставки газа и нефти по тем направлениям, которые не эксплуатируются. А вводить против действующих поставок газа они откровенно боятся. Потому что если не то что ввести, а хотя бы объявить о введении эмбарго через некий период времени, то цены пойдут вверх, на рынке Европы начнётся паника. Все прекрасно понимают, что допустить этого нельзя», — пояснил собеседник RT.

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Ранее по итогам встречи министров финансов и глав ЦБ G7 было опубликовано коммюнике, в котором говорится, что под пристальным надзором остаётся ситуация с потолком цен на российскую сырую нефть и нефтепродукты. Вдобавок страны Запада отвергли заявления России о побочном воздействии санкций на продовольственную и энергетическую безопасность и выразили «непоколебимую поддержку» Украины. Так, было объявлено, что страны так называемой Большой семёрки увеличили объём финансовой помощи, предоставляемой киевскому режиму, с $39 млрд до $44 млрд.

«Попытка отследить реакцию рынка»

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков также отметил, что «утечка» информации о готовящихся антироссийских мерах случилась неспроста.

«Информация появляется, и они смотрят за реакцией. Например, год назад они начали обсуждать шестой пакет, где появилось эмбарго антироссийской нефти. Тогда весь месяц Венгрия блокировала этот пакет, говорила, что они его не примут, пока им не выдали исключение. Также и сейчас, они смотрят, кто больше всего будет протестовать и какая оппозиция выстроится внутри самой Европы. Дальше уже они будут корректировать так, чтобы пакет можно было принять», — указал он.

Заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов согласился с тем, что публикации в СМИ являются своего рода «прощупыванием почвы».

«Это попытка отследить реакцию рынка перед принятием каких-либо окончательных решений по газотранспортным мощностям России. Чтобы не создавать условия для роста цен на европейском рынке и не создавать панику», — добавил эксперт.