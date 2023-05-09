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Биржевые цены на газ в Европе снизились до $410 за тысячу кубометров

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Стоимость фьючерсов на газ в Европе по итогам торгов во вторник, 9 мая, снизилась почти на 2%, до $410 за 1 тыс. куб. м.
Биржевые цены на газ в Европе снизились до $410 за тысячу кубометров
  • РИА Новости

Как пишет РИА Новости, об этом следует из данных лондонской биржи ICE.

В начале апреля сообщалось, что подземные хранилища Евросоюза вновь вернулись в режим, когда закачка газа превышает его отбор и запасы снова пополняются.

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