Биржевые цены на газ в Европе снизились до $410 за тысячу кубометров

Стоимость фьючерсов на газ в Европе по итогам торгов во вторник, 9 мая, снизилась почти на 2%, до $410 за 1 тыс. куб. м.

РИА Новости