В конце прошлой недели подземные хранилища Евросоюза вновь вернулись в режим, когда закачка газа превышает его отбор и запасы снова пополняются. Об этом свидетельствуют данные Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE).

Как пишет РИА Новости, по последним данным GIE, за газовые сутки 1 апреля (завершились в 8:00 мск 2 апреля) запасы в ПХГ ЕС подросли на 0,14 п. п. — до 55,64%.

Общий объём газа в хранилищах составляет примерно 60,92 млрд куб. м.

Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал ситуацию с газом в Европе. По его словам, спрос в разы превысил предложение, цены стали расти.

7 февраля в МИД России заявили, что бойкот российских энергоносителей под нажимом США и вопреки собственным экономическим интересам привёл к подрыву энергетической безопасности ЕС.