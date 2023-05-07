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Гендиректор Eni Дескальци: Италия сможет отказаться от российского газа в течение двух лет

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Генеральный директор итальянской энергетической компании Eni Клаудио Дескальци заявил, что Италии понадобится ещё как минимум два года, чтобы полностью отказаться от поставок газа из России.
Гендиректор Eni Дескальци: Италия сможет отказаться от российского газа в течение двух лет
  • AP

Об этом, как пишет ТАСС, Дескальци сказал в беседе с газетой La Stampa.

По его словам, в данный момент Италии удалось только частично заменить российский газ.

«Чтобы заместить его полностью, понадобится два года», — признал он.

Ранее министр энергетики России Николай Шульгинов заявил, что стране удалось полностью перенаправить весь объём экспорта нефти, который выпал в связи с эмбарго.

Российский лидер Владимир Путин также отметил, что Россия смогла компенсировать закрытие для неё западных рынков и расширила торговые контакты с государствами быстрорастущих регионов мира.

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