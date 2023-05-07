Гендиректор Eni Дескальци: Италия сможет отказаться от российского газа в течение двух лет

Генеральный директор итальянской энергетической компании Eni Клаудио Дескальци заявил, что Италии понадобится ещё как минимум два года, чтобы полностью отказаться от поставок газа из России.

Об этом, как пишет ТАСС, Дескальци сказал в беседе с газетой La Stampa.

По его словам, в данный момент Италии удалось только частично заменить российский газ.

«Чтобы заместить его полностью, понадобится два года», — признал он.

Ранее министр энергетики России Николай Шульгинов заявил, что стране удалось полностью перенаправить весь объём экспорта нефти, который выпал в связи с эмбарго.

Российский лидер Владимир Путин также отметил, что Россия смогла компенсировать закрытие для неё западных рынков и расширила торговые контакты с государствами быстрорастущих регионов мира.