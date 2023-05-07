Гендиректор Eni Дескальци: Италия сможет отказаться от российского газа в течение двух лет
- AP
Об этом, как пишет ТАСС, Дескальци сказал в беседе с газетой La Stampa.
По его словам, в данный момент Италии удалось только частично заменить российский газ.
«Чтобы заместить его полностью, понадобится два года», — признал он.
Ранее министр энергетики России Николай Шульгинов заявил, что стране удалось полностью перенаправить весь объём экспорта нефти, который выпал в связи с эмбарго.
Российский лидер Владимир Путин также отметил, что Россия смогла компенсировать закрытие для неё западных рынков и расширила торговые контакты с государствами быстрорастущих регионов мира.