FT: страны G7 и ЕС намерены заблокировать поставки российского трубопроводного газа
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Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с переговорами.
Отмечается, что лидеры G7 примут соответствующее решение на саммите в Хиросиме 19—21 мая.
По данным издания, решение может затронуть северную ветку трубопровода «Дружба».
Ранее Bloomberg сообщал, что Евросоюз предлагает официально остановить поставки из России по нефтепроводу «Дружба» в Германию и Польшу.
Как писало издание EUobserver, в Еврокомиссии считают, что Германии следует отказаться от поступления нефти по трубопроводу «Дружба» в рамках дальнейших санкционных мер в отношении России.