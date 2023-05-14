FT: страны G7 и ЕС намерены заблокировать поставки российского трубопроводного газа

Страны G7 и Евросоюза намерены заблокировать поставки российского трубопроводного газа.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с переговорами.

Отмечается, что лидеры G7 примут соответствующее решение на саммите в Хиросиме 19—21 мая.

По данным издания, решение может затронуть северную ветку трубопровода «Дружба».

Ранее Bloomberg сообщал, что Евросоюз предлагает официально остановить поставки из России по нефтепроводу «Дружба» в Германию и Польшу.

Как писало издание EUobserver, в Еврокомиссии считают, что Германии следует отказаться от поступления нефти по трубопроводу «Дружба» в рамках дальнейших санкционных мер в отношении России.