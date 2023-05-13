«Пока Украина существует, этот процесс будет продолжаться»: G7 увеличила обязательства по поддержке Киева до $44 млрд

Страны так называемой Большой семёрки: США, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Италия и Япония — увеличили объём финансовой помощи Украине с $39 млрд до $44 млрд. Эти средства, по мнению министров финансов и глав центробанков G7, должны помочь киевскому режиму в стабилизации экономики и обеспечении функционирования правительства. В Госдуме подчеркнули, что западные государства не намерены останавливаться в вопросе оказания поддержки, в частности наращивания поставок вооружений. Этот процесс будет продолжаться, «пока есть кого отправлять на убой», констатировали эксперты RT.

США, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Италия и Япония, входящие в так называемую Большую семёрку, повысили объём обязательств по бюджетной и экономической поддержке Украины до $44 млрд на период с 2023 года по начало 2024-го. Об этом говорится в совместном заявлении министров финансов и глав центробанков стран G7.

Данный шаг позволил утвердить программу Международного валютного фонда для киевского режима на сумму более $15,6 млрд на четырёхлетний период. Как считают в G7, выделение средств приведёт к тому, что власти Украины обеспечат функционирование правительства, предоставление базовых услуг и стабилизируют экономику.

«Мы подтверждаем свою непоколебимую поддержку Украины так долго, как это потребуется, и единство в своём осуждении России», — указывается в документе.

Отметим, что в феврале было инициировано выделение $39 млрд в качестве финансовой помощи Украине.

Наряду с этим глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель приветствовал поставки Украине оружия большого радиуса действия. «Россия наносит удары с большого расстояния, и Украине нужно оружие, которое может вести огонь на такое расстояние», — цитирует его ТАСС.

11 мая министр обороны Великобритании Бен Уоллес сообщил, что Лондон направил на Украину крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow. Накануне ВСУ применили два этих боеприпаса для обстрела Луганска, в результате которого пострадали шестеро детей. Также ранение получил депутат Госдумы Виктор Водолацкий.

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Политолог Александр Дудчак констатировал, что западные элиты продолжат поддержку киевского режима.

«Пока Украина существует, этот процесс будет продолжаться. Пока есть кого отправлять на убой, будут поддерживаться ВСУ», — отметил эксперт в разговоре с RT.

При этом он отметил, что руководители стран G7 не берут во внимание мнение граждан своих стран, не замечая демонстрации против поддержки Украины. «Мы также видим, как там обращаются с протестующими — совершенно не церемонясь. Всё происходит в лучших традициях западной демократии», — заключил Дудчак.

Как считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, Запад не намерен останавливаться в вопросе оказания поддержки киевскому режиму.

«Они будут продолжать осуществление поставок оружия, увеличивая его мощь. Они также продолжат финансирование Украины», — заявил собеседник RT.

Противостояние России

В документе по итогам встречи министров финансов и глав ЦБ G7 говорится о готовности противостоять любым попыткам обойти и подорвать санкционные меры стран Запада в отношении России. Указывается, что будет усилена работа по мониторингу трансграничных операций между РФ и другими странами. Также могут быть приняты дополнительные меры в отношении российского финансового сектора, под пристальным надзором остаётся ситуация с потолком цен на российскую сырую нефть и нефтепродукты.

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Министры финансов и главы центробанков Большой семёрки также призвали другие страны присоединиться к санкциям против России и подчеркнули намерение сохранять российские активы замороженными.

«Мы по-прежнему полны решимости содействовать международному сотрудничеству... для борьбы с использованием (Россией. — RT) продовольствия и энергии в качестве оружия, что в несоразмерной степени остро ощущается странами с низким и средним уровнем дохода, а также уязвимыми группами населения. В связи с этим мы решительно отвергаем повторяющийся ложный нарратив России о побочном воздействии наших санкций на продовольственную и энергетическую безопасность», — говорится в заявлении.

Российские официальные лица неоднократно указывали, что санкционное давление Запада на Россию не увенчалось успехом. В марте президент Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей констатировал, что «коллапса российской экономики», как этого ожидали европейские эксперты, не произошло.

«Однако жизнь по-другому распорядилась, — говорил президент. — Вспоминается русская пословица: «Не рой другому яму, а то сам в неё попадёшь». Похоже, это самое и происходит».

Позднее глава государства подчеркнул, что проводимая руководителями стран Запада политика в будущем негативно отразится на них самих.

«Далеко не всегда элиты этих стран проводят политику, направленную на интересы своих собственных народов. Им это ещё аукнется», — заявлял Путин, выступая на заседании Совета законодателей.