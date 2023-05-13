Обязательства G7 по поддержке Украины в 2023—2024 годах составили $44 млрд

Обязательства по бюджетной и экономической поддержке Киева со стороны G7 и их партнёров на период с 2023 года по начало 2024 года составили $44 млрд.

Об этом сообщается в совместном заявлении, принятом по итогам состоявшейся в Ниигате встречи министров финансов и глав ЦБ G7.

«Мы совместно с международным сообществом увеличили наши обязательства по бюджетной и экономической поддержке Украины на 2023 год и начало 2024 года до $44 млрд», — цитирует его ТАСС.

В материале сказано, что данный шаг позволил утвердить программу Международного валютного фонда для Киева на сумму более $15,6 млрд на четырёхлетний период.

Министры финансов и главы центробанков стран G7 также подтвердили намерение содействовать срочным и краткосрочным финансовым нуждам Украины и соседних стран.

Также представители G7 выразили своё единство в осуждении России.

Кроме того, они заявили, что будут работать над укреплением экономики в мире — как внутри, так и за пределами «группы семи».

Отмечается, что важность экономической устойчивости оказалась в фокусе внимания в условиях последствий пандемии COVID-19 и конфликта на Украине.