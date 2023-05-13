Министры финансов G7 заявили о намерении укреплять устойчивость мировой экономики

Главы министерств финансов стран G7 будут работать над укреплением экономики в мире, как внутри, так и за пределами «группы семи».

Об этом говорится в совместном заявлении глав министерств финансов стран G7 по итогам встречи в Ниигате.

«Мы будем работать как внутри, так и за пределами G7 для повышения экономической устойчивости в глобальном плане в отношении различных шоков, будем твёрдо отстаивать наши общие ценности», — приводит текст документа РИА Новости.

Отмечается, что важность экономической устойчивости оказалась в фокусе внимания в условиях последствий пандемии COVID-19 и конфликта на Украине.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что антироссийские санкции могут привести к мировому экономическому кризису.

В конце марта американский президент Джо Байден заявил, что банковский кризис в США ещё не завершён, однако власти страны контролируют ситуацию.

Профессор экономики Нью-Йоркского университета Нуриэль Рубини, предсказавший кризис 2008 года, выразил мнение, что американской банковской системе угрожает коллапс.