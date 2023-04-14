Предсказавший кризис 2008 года экономист Рубини предупредил о кредитном коллапсе в США

Американской банковской системе угрожает коллапс, заявил профессор экономики Нью-Йоркского университета Нуриэль Рубини, предсказавший кризис 2008 года.

«США движутся к кредитному кризису, который вовлечёт экономику в рецессию», — заявил Рубини в интервью телеканалу Fox Business.

По его словам, проблема заключается в региональных банках, выдающих кредиты по ипотеке.

После краха Silicon Valley Bank менее крупные банки усложнят процесс получения кредитов, из-за чего в США «начнётся кредитный кризис».

В конце марта американский президент Джо Байден заявил, что банковский кризис в США ещё не завершён, однако власти страны контролируют ситуацию.

Он отметил, что администрация США пытается понять, необходима ли дальнейшая законодательная деятельность по урегулированию кризиса.