Предсказавший кризис 2008 года экономист Рубини предупредил о кредитном коллапсе в США
«США движутся к кредитному кризису, который вовлечёт экономику в рецессию», — заявил Рубини в интервью телеканалу Fox Business.
По его словам, проблема заключается в региональных банках, выдающих кредиты по ипотеке.
После краха Silicon Valley Bank менее крупные банки усложнят процесс получения кредитов, из-за чего в США «начнётся кредитный кризис».
В конце марта американский президент Джо Байден заявил, что банковский кризис в США ещё не завершён, однако власти страны контролируют ситуацию.
Он отметил, что администрация США пытается понять, необходима ли дальнейшая законодательная деятельность по урегулированию кризиса.