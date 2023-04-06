Американский ведущий Моррис: США создали финансовый кризис, но не хотят это признавать
«Мы видели, как ФРС признал, что грядёт рецессия, одновременно заявляя, что банки США в безопасности... Они признают, что прогнозы ВВП стали ниже и что, вероятнее всего, повышения ставок не ожидается», — отметил он.
По словам Морриса, США претерпевают крах банков и финансовый кризис.
Между тем, власти страны не хотят это признавать и кризис, по словам журналиста, произошел по вине американского лидера Джо Байдена.
В конце марта американский президент Джо Байден заявил, что банковский кризис в США ещё не завершён, однако власти страны контролируют ситуацию.
Он отметил, что администрация США пытается понять, необходима ли дальнейшая законодательная деятельность.