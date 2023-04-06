Американский ведущий Моррис: США создали финансовый кризис, но не хотят это признавать

Ведущий программы Redacted News Клейтон Моррис заявил, что Соединённые Штаты спровоцировали финансовый кризис, но отказываются это признавать.

«Мы видели, как ФРС признал, что грядёт рецессия, одновременно заявляя, что банки США в безопасности... Они признают, что прогнозы ВВП стали ниже и что, вероятнее всего, повышения ставок не ожидается», — отметил он.

По словам Морриса, США претерпевают крах банков и финансовый кризис.

Между тем, власти страны не хотят это признавать и кризис, по словам журналиста, произошел по вине американского лидера Джо Байдена.

В конце марта американский президент Джо Байден заявил, что банковский кризис в США ещё не завершён, однако власти страны контролируют ситуацию.

Он отметил, что администрация США пытается понять, необходима ли дальнейшая законодательная деятельность.